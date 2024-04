Herreklassen

Herrene startet en halv time etter kvinnene og på dagens eneste sprintpunkt på Storlømyra etter 5,4 km var det Amund Hoel, Team Engcon som krysset først og fikk med seg maksimalt med poeng.

Snart startet de beryktede motbakkene, og det var først Vasaloppsvinneren Torleif Syrstad fra Lager 157 Ski Team som satte fart i en gruppe på syv løpere. Etter 11 km dro Johan Hoel til og tok klatreprisen på Orta etter 14 km, sesongens tredje Iconic Climb. Han ble tett fulgt av en av NM-heltene fra femmila på Lillehammer, Petter Myhr fra Team Ramudden samt Thomas Ødegaarden fra Team Eksjöhus.

Etter Orta-stigningen dannet Hoel, Ødegaarden, Eirik Sverdrup Augdal og Martin Løwstrøm Nyenget en tetkvartett. Så etter løpets andre kraftige stigning opp Halvor Hill 33,4 km ut i løpet, ble ledergruppen redusert til tre mann, Augdal, Nyenget og Hoel.

Kampen om seieren ble ikke avgjort før på det rette oppløpet der Johan Hoel viste seg som den sterkeste også i stakespurten og tok en smått utrolig seier på tiden 2:01:15. Dermed tok ikke bare Team Ragde Charge-løperen sin første Ski Classics-seier etter en rekke 2.- og 3. plasser noensinne. Han ble historisk som den første til å vinne det mest krevende Ski Classics-rennet uten feste på skiene. Som ikke det var nok, tok han også over den gule ledertrøya i Ski Classic fra lagkameraten Kasper Stadaas foran morgendagens 60 km lange Summit 2 Senja fra Bardufoss til Finnsnes.

Martin Løwstrøm Nyenget, Team Eksjöhus ble halvsekundet for sen på oppløpet med femmilsvinneren fra NM for to uker siden, Eirik Sverdrup Augdal, også han fra Team Eksjöhus, ytterligere halvsekundet bak på 3. plass. Petter Myhr beviste nok en gang sitt potensiale i sin Ski Classics-debut og spurtet ned Thomas Ødegaarden på de aller siste meterne og tok 4. plassen snaue to minutter bak tettrioen. Kasper Stadaas som mistet den gule ledertrøya, ble 6. mann rundt tre minutter bak Hoel.

Johan Hoel blir seiersintervjuet etter bragden i Troms. (Skjermdump fra Ski Classics)