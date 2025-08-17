U23-EM-deltaker John Petter Stevik fra IL Gular var en klar favoritt ut fra tidligere tider denne sesongen. Lørdagens 1500 m-vinner Trym Fjøsn-Hexeberg fra Ull/Kisa lå i front på moderate 59 sekunder på første runde, men så viste landslagsløper John Petter Stevik seg fram da det gjaldt og vant uhindret på 1:54:14. Bak kom Moelvens Lars Kongssund med en forrykende spurt, og snappet overraskende sølvet på 1:55:09, tre tideler foran Ull/Kisa-løperen.

Starten med sju mann i feltet. (Foto: Arne Dag Myking)

Trym Fjøsne-Hexeberg passerer i front foran Tobias Allers-Hansen fra Gneist. (Foto: Arne Dag Myking)

Johannes Dalland fra BUL på halen av feltet. (Foto: Arne Dag Myking)

Lars Kongssund overrasket med sølvmedalje. (Foto: Arne Dag Myking)

Seierspallen (fra v.): Lars Kongssund, John Petter Stevik og Trym Fjøsne-Hexeberg. (Foto: Arne Dag Myking)