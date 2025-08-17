U23-EM-deltaker John Petter Stevik fra IL Gular var en klar favoritt ut fra tidligere tider denne sesongen. Lørdagens 1500 m-vinner Trym Fjøsn-Hexeberg fra Ull/Kisa lå i front på moderate 59 sekunder på første runde, men så viste landslagsløper John Petter Stevik seg fram da det gjaldt og vant uhindret på 1:54:14. Bak kom Moelvens Lars Kongssund med en forrykende spurt, og snappet overraskende sølvet på 1:55:09, tre tideler foran Ull/Kisa-løperen.

Starten med sju mann i feltet. (Foto: Arne Dag Myking)
Trym Fjøsne-Hexeberg passerer i front foran Tobias Allers-Hansen fra Gneist. (Foto: Arne Dag Myking)
Johannes Dalland fra BUL på halen av feltet. (Foto: Arne Dag Myking)
Lars Kongssund overrasket med sølvmedalje. (Foto: Arne Dag Myking)
Seierspallen (fra v.): Lars Kongssund, John Petter Stevik og Trym Fjøsne-Hexeberg. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultater 800 m-finale MU23:

PlasseringSt.nrNavn
Cat
Klubb/Lag
TidNote
1100John Petter STEVIKU23MGULA1:54.15 
2203Lars KONGSSUNDU23MMOEL1:55.07 
3393Trym FJØSNE-HEXEBERGU23MULLK1:55.37 
497Thomas IVERSEN-SKOGEU23MGULA1:55.60 
5320Christian Baluyot BREDESENU23MSNØG1:59.83 
677Tobias ALLERS-HANSENU23MGNEI2:00.03SB
7147Johannes DALLANDU23MBUL2:00.24 

ALLE RESULTATER FRA JUNIOR-NM 2025