John Petter Stevik med favorittseier på 800 m i MU23
John Petter Stevik hadde full kontroll i finalen på favorittdistansen 800 meter under junior-NM på hjemmebane søndag formiddag.
U23-EM-deltaker John Petter Stevik fra IL Gular var en klar favoritt ut fra tidligere tider denne sesongen. Lørdagens 1500 m-vinner Trym Fjøsn-Hexeberg fra Ull/Kisa lå i front på moderate 59 sekunder på første runde, men så viste landslagsløper John Petter Stevik seg fram da det gjaldt og vant uhindret på 1:54:14. Bak kom Moelvens Lars Kongssund med en forrykende spurt, og snappet overraskende sølvet på 1:55:09, tre tideler foran Ull/Kisa-løperen.
Resultater 800 m-finale MU23:
|Plassering
|St.nr
|Navn
Cat
Klubb/Lag
|Tid
|Note
|1
|100
|John Petter STEVIK
|U23M
|GULA
|1:54.15
|2
|203
|Lars KONGSSUND
|U23M
|MOEL
|1:55.07
|3
|393
|Trym FJØSNE-HEXEBERG
|U23M
|ULLK
|1:55.37
|4
|97
|Thomas IVERSEN-SKOGE
|U23M
|GULA
|1:55.60
|5
|320
|Christian Baluyot BREDESEN
|U23M
|SNØG
|1:59.83
|6
|77
|Tobias ALLERS-HANSEN
|U23M
|GNEI
|2:00.03
|SB
|7
|147
|Johannes DALLAND
|U23M
|BUL
|2:00.24
Siste medlemssaker
Annonse