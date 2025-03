- Jeg har følt meg bra, men det er godt å få en skikkelig bekreftelse, sa Isak Jonson med et smil da han gikk i mål som norsk mester på natten noen få minutter etter at fredag var blitt til lørdag.



Da hadde lillebror Jonsson gjort unna løypen på drøye 57 minutter, og kunne juble for seier og NM-gull med 15 små sekunder ned til andremann – Vegard Kittilsen. Lukas Liland – på 3. plass – var snaue halvminuttet bak den norske mesteren. Det var også tidenes første individuelle NM-medalje i orientering for Isak Jonsson:

- Jeg er ikke overrasket, for treningen har vært bra i hele vinter og jeg har også løpt en del nattorientering. Dermed er jeg ganske trygg på natten, men i starten av dagens løp var jeg likevel ganske «shaky».

- Derfor tok jeg det post for post.



En taktikk som altså ga betalt i NM-gull, dermed kan en håpe å tro at lysluggen som fikk med seg et par gode resultater internasjonalt på tampen av fjoråret virkelig skal bli å regne med i år: - Jeg håper det, sier han selv med et smil.



Smile gjorde også Ane Dyrkorn, og det med god grunn. Der klubbkamerat Isak Jonsson i NTNUIs grønn-gul-svarte farger bare hadde sekunder ned til nummer 2, var Dyrkorn i en egen klasse i nattemørket på Sørlandet: - Jeg har trent mye natt, og trives med å løpe nattorientering, forklarer hun.

- I dag lykkes jeg å gjennomføre som jeg ønsker, og det er god orientering – uten feil. Det er veldig moro, fortsetter jenta som vant mer enn 4 minutter end til Oda Scheele på andreplass. Victoria Hæstad Bjørnstad tok bronse.



Likevel er det ikke til å legge skjul på at det var Dyrkorn som var navnet denne fredagskvelden, og kanskje 2025 skal bli hennes år:

- Det var i hvert fall veldig moro i dag, sier hun selv – uten å love for mye.

Kilde og bilde: Norsk orientering

Resultater

D 21-, 6 660 m:

1) Ane Dyrkorn, NTNUI, 56.55,

2) Oda Scheele, NTNUI, 1.01.11,

3) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 1.02.09,

4) Anu Tuomisto, NTNUI, 1.02.46,

5) Lotte Jauhojärvi Markussen, NTNUI, 1.02.54,

6) Kaja Winsnes Nordhagen, Nydalens SK, 1.03.11,

7) Emma Arnesen, Nydalens SK, 1.03.27,

8) Kristin Melby Jacobsen, Larvik OK, 1.04.28,

9) Helena Karlsson, Nydalens SK, 1.05.40,

10) Alice Eid, Nydalens SK, 1.08.50.

H 21-, 7 800 m:

1) Isak Jonsson, NTNUI, 57.22,

2) Vegard Kittilsen, Freidig, 57.37,

3) Lukas Liland, Nydalens SK, 57.49,

4) Kasper Harlem Fosser, Heming Orientering, 58.52,

5) Sander Arntzen, NTNUI, 59.22,

6) Elias Jonsson, Nydalens SK, 1.00.00,

7) Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalens SK, 1.01.16,

8) Håkon Raadal Bjørlo, Halden SK, 1.02.12,

9) Oskar Spets Storhov, Freidig, 1.02.19,

10) Olai Stensland Lillevold, Oppsal Orientering, 1.02.42.