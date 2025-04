Skoen lanseres under Boston Marathon 21. april og er et resultatet av det produsenten påstår skal være banebrytende teknologi og innovativt design. Ifølge en biomekanisk studie utført ved University of Massachusetts Amherst, ledet av forsker og løpespesialist Wouter Hoogkamer, skal Fast-R Nitro Elite 3 gi en forbedring på hele 3,15 prosent i løpsøkonomi sammenlignet med forgjengeren Nitro Elite 2. For en maratonløper med en sluttid på tre timer, skal dette kunne bety en tidsbesparelse på over 4 minutter og 30 sekunder, heter det i en pressemelding fra Puma.

– Det mest slående funnet i denne studien var hvor konsistente forbedringene i løpsøkonomi var. For hver eneste deltaker gikk løpingen lettest, og krevde minst metabolsk energi, med Fast-R 3. Dette er oppsiktsvekkende, mener Hoogkamer som har forsket på biomekanikk og løpeøkonomi i flere år.

Puma Fast-R Nitro Elite 3 veier kun 170 gram - noe som er hele 95 gram mindre enn forgjengeren.

Fast-R Nitro Elite 3 er utviklet i samarbeid med eliteløpere og testet på virkelige utøvere. Skoen veier hele 95 gram mindre enn forgjengeren. Den oppgraderte mellomsålen med ny NITROFOAM ELITE skal, ifølge produsenten, gi både økt demping og respons, mens en redesignet PWRPLATE skal gi både bedre fraspark og effektivitet. Den karakteristiske forlengelsen i forfoten, kjent fra forrige modell, er beholdt for både stil og ytelse.

Overdelen er laget av pustende og ultralett ULTRAWEAVE-materiale, og yttersålen består av PUMAs velkjente PUMAGRIP for godt grep på ulike underlag.

Romain Girard, innovasjonsdirektør i Puma, sier at utviklingsprosessen var 100 prosent digital:

– Vi har brukt vitenskap og data til å skape en sko som ikke bare konkurrerer – den leder an i kategorien. Dette er en sko som setter en ny standard, påstår Girard.