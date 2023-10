Det var knalltøffe løyper som den tidligere norgesmester i nattorientering, Siri Ulvestad, bød på natt-o-løperne som avsluttet årets natt-o-sesong med jaktstartsfinalen i Harry Lagerts Nattcup fredag kveld.

Med start ved den nedlagte militærleiren ved Skar i Maridalen og med mål ved Hammeren i nord vest enden av Maridalsvannet.

Allerede til 2. post ble det budt på et realt langstrekk på over tre kilometer over til Kamphauglia. De aller fleste valgte et langt omkringgående veivalg nordover via Øyungen på vei og sti, men Helena Karlsson valgte et noe kortere veivalg via Fagervanns nordspiss og Kamphaug. Det viste seg å være litt langsommere, og bakfra kom Helenas klubbkamerater Anna Ulvensøen og Tilla Farnes Hansen nærmere.



Men på resten av løypa ble det både for mye bom og noen dårlige veivalg så Helena hadde til og med rukket å bytte om til tørt tøy da de to klubbvenninnene og landslagsløperen Kaja Winsnes Nordhagen kom til mål 13 minutter bak målgangen hennes.

I herreklassen klarte arrangørklubbens Sindre Østgulen Deisz å ta igjen den andre startende, klubbkameraten Bojan Blumenstein, midtveis på langstrekket til 2. post. Flere forståsegpåere begynte raskt å kalkulere med at de to nydølingene ville «parkjøre» og relativt raskt ta igjen den først startende, Tyrvings nattrev Torgeir Nørbech.

God stemning under prisutdeling for herrene, fr. v løpsleder Sören Jonsson, Bojan Blumenstein, vinner Torgeir Nørbech og Sindre Østgulen Deisz (Foto: Nydalens Sk)



Men lengst nord i løypa, rett ved Gåslungen der løypa snudde sørover igjen var det lett å se på trackingen at Nørbech hadde et tyngre gir å gå på enn de to burgunderløperne. Så selv om Torgeir fikk sine bommer etter dette, var trøkket i løpinga såpass høyt at de to hjemmehåpene aldri kjente den stramme svettelukta til Tyrvingløperen. 7 minutter ble differansen til slutt.

I Ola-klassen på 10 km som løp samme løype som damene ble det hjemmeseier til Øystein Pettersen, Nydalen, 4.41 min foran junioren Christoffer Ånensen, Oppsal. Pettersen ledet her fra start til mål. Oskar Leinonen, OK Kolmården ble her nr 3, ytterligere 1,14 min bak.

Lokal-klassene på 6,1 km er de største klassene i natt-cupen og i finalen var det 18 damer og 49 herrer som stilte til start. I dameklassen var det Heidi Tronbøl, Fet OL, som ledet etter de innledende løpene. Hun tok vare på forspranget og kunne tilslutt løpe til mål som vinner, med 6 sekunders margin til Hege Feiring, Tyrving. Her Silje Taraldlien, Fet OL på 3. plass.

I lokal-klassen for herrer ble det bommet friskt i teten og det var stadig omskiftninger i ledelsen. Til slutt var det unggutten Erlend Sommerhein, Fossum som tilslutt kunne spurte inn til seier 21 sek foran Viktor Meland-Tangen Bækkelaget. Her ble det 3. plass til Jonas Hirsch, Bækkelaget ytterligere 17 sek bak.

Tekst: Sindre Langaas og Bjørn Hauge, Foto: Bjørn Hauge, der annet ikke er angitt

Resultater

Legendar, 14 860 m:

1) Torgeir Tiltnes Nørbech, Tyrving IL, 1.54.34,

2) Sindre Østgulen Deisz, Nydalens SK, 2.01.57,

3) Bojan Blumenstein, Nydalens SK, 2.08.37,

4) Vegard Blomseth Johnsen, Nydalens SK, 2.09.03,

5) Espen Jakobsen, Tyrving IL, 2.10.27,

6) Anders Brokstad, Tyrving IL, 2.18.50.

Kari, 9 950 m:

1) Helena Karlsson, Nydalens SK, 1.38.26,

2) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 1.52.19,

3) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 1.52.23,

4) Tilla Farnes Hennum, NTNUI, 1.52.31,

5) Cathrine Sandvik, Raumar Orientering, 2.39.30.

Ola, 9 950 m:

1) Øystein Pettersen, Nydalens SK, 1.29.22,

2) Christoffer Ånensen, Oppsal Orientering, 1.34.03,

3) Oskar Leinonen, OK Kolmården, 1.35.17,

4) Anders B. Øksenholt, Nydalens SK, 1.41.48,

5) Dag Aalvik, Nydalens SK, 1.42.22,

6) Lars-Christian Unger, Nydalens SK, 1.42.40.

Lokal Dame, 6 070 m:

1) Heidi Tronbøl, Fet OL, 1.22.10,

2) Hege Feiring, Tyrving IL, 1.22.16,

3) Silje Taraldlien, Fet OL, 1.24.37,

4) Live R. Løberg, Nydalens SK, 1.24.46,

5) Solveig Blandkjenn, Tyrving IL, 1.24.54,

6) Mari Aarseth, Nydalens SK, 1.24.56.

Lokal Herre, 6 070 m:

1) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 1.06.08,

2) Viktor Meland-Tangen, Bækkelagets SK, 1.06.29,

3) Jonas Hirsch, Bækkelagets SK, 1.06.46,

4) Alfred Holtan Sanderud, Lillomarka OL, 1.06.51,

5) Alfred Teig, Nydalens SK, 1.10.24,

6) Gaute Skjønhaug, Fet OL, 1.10.27.

Esten Koren en legende i med suverent flest fullførte løp i Legendar klassen. (Foto: Nydalens Sk)