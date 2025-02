Tjavle-løpere fra Isfjorden har tidligere uttalt at hun har ambisjoner om å løpe de 42 195 meterne under 2:20. Det betyr at hun har Ingrid Kristiansens norske rekord på 2.21.06 fra London i 1985 i tankene.

Karoline Bjerkeli Grøvdal ble belønnet med sin 19. (!) Kondis'gullsko i 2024 etter bl.a. gull på halvmaraton på 1:08:09 og sølv på 5000 m (14:38,62) under EM i Roma. Sin sterkeste prestasjon gjorde hun i København 15. september da hun senket sin personlige rekord med over minuttet til 1:06:55 som også er ny offisiell norgesrekord. I mars vant hun New York City Half på 1:09:09.