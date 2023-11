Etiopieren har vunnet tre OL-gull og fem VM-gull på 5000 og 10000 m. I tillegg har Kenenisa Bekele tatt ti VM-gull i terrengløp som senior. På maraton har han løpt så fort som 2.01.41, oppnådd da han vant Berlin Marathon i 2019.

Etter det har det ikke gått like fort for den aldrende stjernen, men i et intervju med olympics.com forteller han at han tror han fremdeles har store ting ugjort som løper.

– Jeg har aldri oppnådd mitt maksimale nivå på maraton. Jeg har i lang tid slitt med skade, så sjøl om jeg har trent hardt, så har jeg på grunn av skade aldri fått fullført all treningen på en bra måte, forteller han i intervjuet.

«Bekele-nivå»

Derfor jobber han fremdeles hardt for å nå det han sjøl mener er «Bekele-nivå».

– Hodet mitt forteller meg at jeg kan løpe bedre på maraton. Jeg har så mange mål. OL ligger foran oss, og kanskje blir Paris-OL mitt siste OL.

Vel, med så mange gode maratonløpere som det Etiopia har, så er det på ingen måte gitt at Kenenisa Bekele får være med der sjøl om han prøver alt han kan. Men løper han ned mot sin egen pers i Valencia søndag 3. desember, legger han inn en veldig god søknad. Persen hans på 2.01.41 gjør han fremdeles til verdens tredje raskeste mann på distansen.

På grunn av skadeproblemene er han det vi kan kalle betinga optimist foran maratonløpet i Valencia.

– Jeg vet at løypa er rask, og at det vil være med mange sterke konkurrenter fra ulike land. Så forventningene er veldig høye fra både fansen og fra de som følger idretten. For meg vil det ikke være noen lett utfordring etter skadene, men selvfølgelig ønsker jeg å være en sterk konkurrent. Jeg drar ikke dit bare for å delta; jeg vil gjøre alt jeg kan for å få til det som er mulig. Per nå er det vanskelig å snakke om personlig rekord – det er en stor utfordring – men jeg vil gjøre mitt beste.

Veteranrekord

I tillegg til å kvalifisere seg til OL har også 41-åringen et mål om å sette veteranverdensrekord. Nåværende rekord for klasse 40-44 år har sveitsiske Tadesse Abraham som løp på 2.05.10 i Berlin nå i høst. Bekele hadde sjøl den gamle rekorden på 2.05.53.

Kenenisa Bekele tror at 2-timersgrensa kan bli slått om ikke lenge, ikke minst siden stadig flere unge satser for fullt på maraton. Det er ifølge den erfarne løperen ettere å trene på et høyt nivå når en er i 20-åra enn i 40-åra.

– Maratontrening er veldig vanskelig. Hver dag løper du langt og gjerne hardt, og det er ikke det samme når du er 24 sammenlikna med når du er 40. Du restituerer ikke like lett lenger. Da jeg var 24 år gammel, følte jeg ikke noen slitenhet, og kroppen føltes opplevdes etter en eller to timer. Nå trenger jeg lengre tid for å restituere, forteller Kenenisa Bekele som i Valencia vil stille i nye sko. Han har nemlig skifta skosponsor fra amerikanske Nike til kinesiske Anta.



Om ting går etter planen vil Kenenisa Bekele være en av løperne som stiller til start i årets Valencia Marathon. (Foto: arrangøren)