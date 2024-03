Kondisløpet 5 km gir en god pekepinn på formen og for å sette seg et realistisk mål på lengre distanser i sesongen som vi står foran. Man kan delta hvor og når man vil fram til og med 1. påskedag.

Etter et noe redusert oppmøte gjennom den kalde vinteren i Østerdalen, lot 15 løpssugne elverumsinger seg lokke til gå over terskelen på tørr asfalt igjen på den siste treninga før påske. Selv et helt uhøytidelig testløp gjør noe med innstillingen til egen innsats, og man får følelsen av at konkurranse-sesongen er i gang.

Onsdagens reality-check ble lagt til den flate gangveien som de faste deltakerne i torsdagsgruppa kjenner bedre enn sin egen bukselomme, på Strava bare henholdsvis kalt “Kondisdraget nordover” og “Kondisdraget sørover”. Det ble benyttet det nøyaktig oppmålte segmentet, Kondisløpet Elverum 5 km. Ved å benytte en tur-retur-løype med oppmerket vendepunkt, kunne alle heie hverandre fram før og etter vending. Selv om det ikke ble noen pauser på kveldens hardøkt var innsatsen og gleden av å pushe seg på topp om det var etter 20 eller 30 minutters jobbing. Noen nevnte til og med pers eller nesten-pers etter at de hadde fått igjen pusten.

Faste og nye deltakere i Kondistreninga Elverum etter onsdagens testløp der “Glommen bred seg baner” som det heter i Elverums-sangen. (Foto: Rolf Bakken)

Alle som ønsker å teste vårformen på egen hånd eller sammen med andre har altså fortsatt mulighet til delta i den virtuelle utgaven som pågår tom. 1. påskedag. Alle som registrerer seg senest i løpet av onsdag 5. april er med i trekningen av bare nyttige premier - eller i kampen om et gavekort på 2500 kr fra Hoka til beste dame og herre.

