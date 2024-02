Kirste har løpt og drevet med ulike former for idrett fra hun var 16 år. Nå er hun 61 og har fortsatt stor glede av aktivitetene og utfordringene hun setter seg som mål.

– I sommer skal jeg trene og konkurrere i Alpene. Jeg skal løpe både Eiger 51 km og Gornergratse Ultra. Det er flotte løp som jeg gleder meg veldig til, sier Kirste som bor på vakre Engeløya i Steigen.

4000 kilometer på et år

Skal hun klare å løpe 100 miles i et løp, er det viktig å løpe mange kilometer med rolige turer på trening. Hun har derfor meldt seg på Kondisløpets kilometersanking for 2024, og planlegger å samle hele 4000 kilometer gjennom året.

– I fjor meldte jeg meg på Kondisløpets kilometersanking i desember først, og syntes det var veldig motiverende. Da oppdaget jeg at det også var mulig å være med på kilometersanking på årsbasis, og meldte meg på der også, sier Kirste, som gjorde en oppsummering i treningsdagboka ved årets slutt, og kunne registrere et sluttresultat på 3434 km på årsbasis, og 517 kilometer bare i desember.

I desember ble hun beste kvinne, mens hun på årsbasis endte på tredjeplass.

– Jeg har stor tro på at det å samle kilometer underveis i året, vil bidra til at jeg blir motivert til å løpe flere rolige langturer og at jeg til neste år skal klare å tilbakelegge de 566 kilometerne ekstra som er nødvendig for å bikke 4000 kilometer på et år, sier Kirste.

Trener allsidig

Kirste var også med på høydemetersankingen i september i fjor. Da klarte hun å samle hele 23.837 høydemeter gjennom måneden.

Som om det ikke er nok å samle kilometer og høydemeter, samler hun også på løpedager. Hun er med i Runstreak Norge og løper hver dag.

– Hittil har jeg løpt hver dag i 793 dager, uansett vær, skader og uforutsette ting som dukker opp, sier Kirste.

I tillegg bader hun utendørs ukentlig gjennom hele året, sykler, svømmer, konkurrerer innen triatlon, og trener styrke sammen med seks andre damer en gang i uka.

– Jeg holder meg stort sett skadefri, men har hatt litt småvondt i ny og ne. Da slakker jeg av på treningen og passer på å hvile godt. I tillegg pleier jeg å få massasje ca en gang i uka. Det kjenner jeg gjør godt for kroppen, sier hun.

Stor spredning i kilometer

Det varierer mye hvor mange kilometer hun løper i uka.

– Det kan bli alt fra 30 til 100 kilometer, men sånn gjennom året planlegger jeg å løpe til og fra jobb tre til fire ganger i uka. Det blir 14 kilometer hver dag. I tillegg løper jeg gjerne intervaller på lørdag og langtur på søndag. Jeg er også med på en del konkurranser gjennom hele året, så det blir fort kilometer, sier Kirste, og legger til at hun er ikke den eneste løpeglade i familien.

– Jeg har en mann, Terje, som også er glad i å løpe. Vi pleier å dra på mange konkurranser sammen. Min form for mosjon er en livsstil. Den har gitt meg utrolig mange flotte naturopplevelser, reiser og ikke minst bekjentskaper med andre likesinnede, sier hun.

Høstjakta i Svolvær er et 12-timersløp hun liker godt.

– Det er favorittløpet. Det er det flotteste jeg vet. Forresten, alle løp i Svolvær er flotte, og de er utrolig flinke til å arrangere, sier hun.

