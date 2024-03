Fra første del av løypa som går på grensen mellom Trysil og Engerdal kommune. (Foto: Tore Stengrundet).

Fartsfylt trasé

Kittillirennet hadde 40-årsjubileum i 2022 med fristil på programmet for første gang. Her det er sjelden lokal turrenn-mulighet i fri teknikk over en overkommelig distanse for de fleste, og arrangørene i Gløtheim IL og UL Flendølen håper at løperne benytter seg av muligheten.

Traséen bør passe bra til skøyting med stor variasjon fra slake myrkjøler hvor en kan flyte over i enkeldans, til utforkjøringer som i stor fart gjennom svinger og over småkuler med en småkupert avslutning med padlebakker og hyppige teknikkskifter.

Nytt av året er at det er lagt inn to Strava-segmenter underveis. Det ene etter 11 km er utfor og det andre opp den siste bratte bakken en kilometer før mål. Her kan løpere uten muligheter for å hevde seg på totallista lade opp til skikkelig hurtighetsdrag og stikke av med 2 x 500 kr i spurtpremier Det ligger an til skarpt føre med kuldegrader etter en periode med mildvær, og det blir nok stor fart nedover lia. Arrangørene vil kjører flere ganger og frese opp traséen for å sikre gode og trygge forhold.







Lokalmat

Arrangørene satser på sunn og kortreist lokalmat på premiebordet, og det er kafé med sikburger og fersk stomp med Bryn-ost på menyen i Engerneset samfunnshus etter rennet. De tre beste i dame- og herreklassen får også en eksklusiv matpakke laget av lokale råvarer. Det er full premiering tom. 16 år og i god turrenn-tradisjonen vanker det vandrepokaler og trekningspremier. Rennet passer for hele familien der trimmere uten tidtaking også kan velge en forkortet trasé på 14 km.

Scenen i samfunnshuset i Engerneset var fylt opp med premier i fjor da det ikke var mange av de totalt 80 deltagerne som dro hjem uten et synlig bevis på sin deltakelse. (Foto: Rolf Bakken)

Vinnere 2016-2023:

2016 Solveig Nymoen 1:16:37 Tore Stengrundet 52:43 2017 Marte Rønes 1:22:49 Tore Stengrundet 49:30 2018 Hanna Hagevik Bakke 1:04:52 Lars Bovold 47:02 2019 Anne Norderhaug Sætre 1:26:11 Lars Bovold 55:16 2020 Lin Iren Sætre 1:06:01 Alvar Myhlback 52:57 2021 Lin Iren Sætre 1:01:14 Alvar Myhlback 47:20 2022 Anita Moen 47:10 Qinghang He 42:53 2023 Anita Moen 53:59 Kristian Moen Bonden 48:23 Sønnen Kristian Moen Bonden og mor Anita Moen fylte opp fryseren etter fjorårets Kittillirenn. (Foto: Rolf Bakken) Kittilirennet på Facebook

Samleside for Kittilirennet på kondis.no

Løpsinnbydelse 2024: