Løypa på gang- og sykkelvegen mellom Bø og Gvarv er veldig rask, og mange satset mot personlige rekorder. Det var på forhånd meldt på flere som ville sette ny personlig rekord.

Ut i fra start så var haren Anders Hekkli, Skarphedin i front foran Arve Listaul, Seljord IL som hadde som mål å komme under 32 minutter. Anders Hekkli dro han opp til 7 km hvor de lå 7 sekunder foran skjema, men på de siste km ble det litt tyngre for Arve som kom inn på 32.01, ny personlig rekord og ny løyperekord med 8 sekunder.

Arve har som målsetting å løpe under 2.30 i Berlin i september, så han er i rute til det. Nr. 2 i løpet ble Sigurd Lund Røer, Bækkelaget SK på tiden 33.16, et kontrollert løp foran hovedmålet hans i høst som er København halvmaraton i september.

I dameklassen var det Marthe Beate Nilsen som vant på tiden 39.49 foran Tone Sundvor Dahl med tiden 40.51, hennes beste tid på 10 km på seks år. Ellers veldig gledelige å se gleden på alle som løp.

Neste løp i karusellen er Leikvangrunden 2.september.

Med hele 45 løpere ble det en strålende start på høstsesongen. (Foto: Rune Romnes)

Daniel Næss ble nr. 4 på 25:15. (Foto: Rune Romnes)

Ola Stålberg foran Gunnar Øygarden og Karl Magnus Andersen som var første over målstreken. (Foto: Rune Romnes)

Sondre Røed Momrak kom rett fra en 5000 meter i junior-NM og tok karuselløpet i følge med far Oddvar. Bak kommer Ann Merete Røed. (Foto: Rune Romnes)

RESULTATER