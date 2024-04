Det ble en veldig lovende sesongstart for Terrengkarusellen med Gimlevang Rundt. Tilstrømningen av helt nye løpere har vært stor, og også et betydelig antall tidligere deltakere deltokda sesongen startet torsdag 10. april.

Deltakerantallet i resultatlisten viser 1001 løpere for­delt med 487 jenter og 514 gutter. Hele 202 av dem, altså 20 prosent, valgte den lengste distansen Milslukeren. I tillegg stilte det 47 barn i Barnas karusell. Den vanlige løypen målte 3,4 kilometer, mens Milslukeren som vanlig er det dobbelte - denne gangen 6,8 kilometer.



Milslukern-løperne legger i vei. (Foto: Sverre Larsen)



Resultater

I vanlig løype hos jentene ble det en fin seier til Camilla Kjelleberg Netland (13:10), foran Kerstin Kalsås (13:28), Monica Mjåland Thortveit (13:41), Emilie Waage-Larsen og Kristina Bergane (14:18). Guttene fikk besøk av to Oddersjaa-ungdommer, som stakk av med de to første plassene. Daniel Sandvand Omfjord (10:59) vant, foran Thomas Linnebo Mollestad (11:08), deretter kom familie­oppgjøret, med Truls Klungland (12:12) først, tett bak fulgte pappa Tormod Klungland (12:14), og så Daniel Loka (12:39).

På milslukeren ble det hos jentene seier til Trine Holmer-Hoven (30:02), foran Hilde Furuborg (31:29) og Marie Bechensteen Bjørnerud (32:44). Hos guttene vant Vegard Danielsen (24:12), foran Øystein Moe (25:07) og Aslak Smedsland (25:11).



Daniel Sandvand Omfjord var raskeste mann i den vanlige løypa. (Foto: Sverre Larsen)



Daniel Sandvand Omfjord er skiløper i Oddersjaa. Han synes at løypa var tung denne dagen og at det var en hard konkurranse. Han har trent mye gjennom skisesongen. Dagens løp kjente han godt i leggene.

- Det var bra konkurranse mellom deltakerne her i dag. Målet var å slå Thomas Mollestad, og det klarte jeg, så jeg er fornøyd, sier en smilende vinner.

- Traséen var artig, og slike løp husker man alltid. Det var litt opp og ned og noen sletter. Det var variert med asfalt, grus og sti, forteller han.



Isak Omdal Larsen, 5 år. (Foto: Sverre Larsen)



Isak løp barneløpet i dag og synes det er gøy å løpe sammen med de andre barna. Han forteller at han trener litt i barnehagen og litt hjemme. I torsdagens løp gikk det raskt unna for den unge løperen.



Starten går for barneløpet. (Foto: Sverre Larsen)



Erik Isaksen deltok for første gang. (Foto: Sverre Larsen)



Torsdagens sesongstart ble første møte med Terrengkarusellen for Erik Isaksen. Han fikk et godt førsteinntrykk.

- Det var nydelig å løpe her på Gimlevang. Det er en god blanding av grus, jord og asfalt. For min del ble det to runder i dag, med 3,4 kilometer på hver runde. Jeg løp alene og hadde fokus på en best mulig tid, forteller Isaksen.





Odrun Gederaas (Foto: Sverre Larsen)



Odrun Gederaas, som er ansatt ved UiA, pendler med buss i Kristiansand og reiser til Ranheim hver andre helg. Som tidligere skiløper finner hun løpskarusellen i området både sosial og god trening. Hun setter pris på et lavterskeltilbud hvor alle er glade og fornøyde.

- Man kommer seg rundt på mange nye plasser og variasjonen er fin. Det er trygt og godt å trene og konkurrere i karusellen, og det er et godt tilbud for å forbedre folkehelsen, sier hun samtidig som hun skryter av den gode servicen under løpene.



Øyvind Fredriksen, arrangør fra Terrengutvalget. (Foto: Sverre Larsen)

Øyvind Fredriksen er mannen som sørger for at alle de flinke barna i Barneløpet får sin velfortjente medalje.

- Vi har et kjempeløp her i dag til tross for litt vind, og det er mange nye som er med. Det er fint å se så mange barn blant deltakerne. Karusellen engasjerer og samler mange, så jeg tror vi er mange som verdsetter en aktiv hverdag, forteller Fredriksen.

Han fremhever det positive med at dette løpet samler så mange barn. Videre forteller han at han får trent litt selv også, ved å sykle fram og tilbake til alle løp.



Kristiansand Postorkester sørget for god stemning med barnesanger og andre kjente melodier. (Foto: Sverre Larsen)



Mer info:

Se alle resultater her (pdf)

Terrengkarusellens hjemmeside