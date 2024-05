Avslutningsdagen på Falk Media-løpet på Hamre­sanden torsdag fikk helt perfekte forhold, for med blå himmel og glitrende sjø på alle kanter var det en skikkelig flott opplevelse for alle.

Kondisreporter Sverre Larsen tok en prat med noen av deltagerne og arrangøren.

Fra starten av barneløpet klokken 17.00.



Fra starten av kort løype klokken 17.30

Vegard Danielsen (33), vinneren av Milslukeren

– Det er motiverende å løpe disse løpene når mange heier, og denne gangen var det ung gjeng fra Gimletroll som heiet. Og det er godt når dette både er ute i løypa, og når man kommer til mål. Temperaturen i dag var passelig, og derfor verken for høy eller for lav, sier Vegard engasjert.

Det var litt mindre konkurranse i teten enn i tidligere ganger, og derfor måtte man konkurrere mot seg selv. Det er fin topografi ved Hamresanden og arrangørene hadde funnet en god trasé.

Joakim Skolt (32), vinneren av kort løype





– Det var en god gjeng i teten her i dag, og man måtte henge på for å være lengst framme. Jeg holdt følge med teten, og så spurtet jeg fra dem på de siste 600 meterne, sier Joakim og smiler.

Dette er et løp som mange anser som koselig, og det er korps her ved Kristiansand Postorkester, og det er barneløp, og det samler mange.

– Det er ei veldig fin løype, og som forventet var det litt hardt i sanda! Og jeg vil benytte muligheten til å takke løpegruttene på jobb for at de er med uansett hvor jeg er, sier Joakim.

Niklas Fransson Gundersen (5)

– Det jeg liker her er at det er fint her, jeg liker sandstranda, og så treffer jeg andre barn. Jeg ønsker å løpe fort i dag, sier Niklas og smiler.

Niklas forteller at han har vært på Hamresanden og badet tidligere, og i dag spiste han en vaffel mens han deltok på løpet.

Bruce Bergendoff (68), deltaker

– I dag har jeg løpt 2 runder eller Milslukeren på under 1 time. Og jeg sykler fra og til Lund på dette løpet. Det er flatt her, og jeg har løpt mye i USA. Dette stedet er fantastisk, og det er godt på grunn av stranda, sjølukten, sola og fine løyper som også er litt tunge, siden det er tungt å løpe i sanden, sier Bruce engasjert.

Bruce forteller at han trener mest alene, og ikke i noen klubb. Hjemme har han to hunder, og en av dem er valp. På lang sikt planlegger han å løpe med en av disse.

Reidun Fidje (71) og Elin Ilebekk (69), deltakere.





– Ambisjonene i dag er å holde oss i form. Vi kommer sammen på disse karuselløpene uansett vær. Været er ingen hindring. Vi ønsker å løpe flest mulige løp. Det er et godt sosialt miljø her, og arrangørene er dedikerte mht å bruke tid på løpene, og de må alle oppnå respekt for det som de gjør, sier de to damene engasjerte og med godt humør.

Reidun og Elin ønsker å komme seg gjennom løpene, og det skal mye til at de ikke kommer på et karuselløp, og derfor liker de seg godt i dette miljøet i Terrengkarusellen.

Kristian Thomassen (41), arrangør fra Falk Media

– Dette området er et fint område på Sørlandet. Det er hav, sand, by, deilig fønvind som er varm og tørr. Og det er en herlig natur og mye gress, og det er alt som er det beste med Sørlandet, sier Kristian og skuer utover det området vi er på.

Man får variert underlag her i dag. Det er gress, asfalt, betong og sand her, og man løper litt i vannkanten i krevende sand. Det er steikende sol her. Det er tøft, og spesielt utfordrende hvis ikke man drikker nok vann.

– Dette er et relativt flatt løp. Man løper et stykke i sand. Det er slik at benene gir litt etter, og det er tungt for leggene å løpe, sier Kristian mens man tenker på at arrangementet skal gå knirkefritt, og det gjør det.

Og en guttegjeng fra Gimletroll som kommer fra ulike skoler i Kristiansand, heiet og oppmuntret løperne like ved målet.



Og Kristiansand Postorkester bidro med lette underholdningstoner og barnemusikk.

PS. Og så minner vi om Sommerskogløpet i de vanlige 3 variantene lørdag 1. juni!