(Tekst og alle foto: Sverre Larsen)

Mange hadde møtte fram, og det var mange hyggelige folk med mange erfaringer fra løp. Man setter pris på at folk kjemper i løypene mens noen tar det som en gåtur. Vi finner stor variasjon i måten løpene gjennomføres på.

Det var Langmoro på 20 km og Kortmoro på 10 km på programmet bi tillegg til barneløp. De som brukte lengst tid på Langmoro og Kortmoro startet klokken 09.00, et nytt opplegg i dette løpsarrangementet . Den ordinære starten gikk klokken 10.00, og barneløpet klokken 10.15. Jon Fjeld ladet ivrig startpistolen for å sende løperne ut i de ulike gruppene.

Fra starten på Langmoro og Kortmoro klokken 09.00 for de som trengte lengre tid enn hovedfeltet.

Fra den ordinær starten på Langmoro og Kortmoro klokken 10.00.

Fra starten av barneløpet klokken 10.15.

Intervjuer av fire involverte:

Krister Eie Vatland (6) - deltaker barneløpet:

Krister er tvilling med en gutt. Han synes det er gøyest å løpe fort. Han løper på skolen på Gyland, og han spiller litt fotball og løper på tredemølle.

- Jeg trener på egen hånd, og er ikke avhengig av noen. Det er gøy å være med og få premie. Jeg har løpt 1 km på tredemølle på 5 minutter og 16 sekunder, smiler Krister lurt.

Hans Patrick Sætrum (33) - deltaker:

-Jeg har flere venner i løpemiljøet, men jeg trener mye alene. Jeg er ute med hodelykt om kveldene når jeg har tid og anledning til å trene. Det er hyggelig og inkluderende å være med på disse løpene og så er det ekstremt gøy som mange liker, forteller Hans Patrick engasjert.

Hans Patrick løper lang løype/Langmoro i dag. Han har testet den korte løypa før som er variert og bra å løpe i. Han pleier å løpe i variert terreng når han trener, så han er vant til disse forholdene og betingelsene.

- Det er første gangen jeg deltar her i dag. Det er seriøst og bra arrangement, og så varmer det alltid med en god dose med humor og hygge. Jeg har vært påmeldt en gang tidligere på dette løpet uten at jeg kom til start. Jeg liker dette løpet godt, smiler en underende Hans Patrick.

Kari-Ann Nedal (54) - deltaker:

-Jeg debuterer i dette løpet i dag, så jeg vet ikke hva jeg går til. Jeg har blitt lurt på jobb til å delta av dronningen av Svalandsgubben, Mari Melsom Kristensen, som er en kollega av meg. Mari anbefaler å løpe Søgne Morothon. Det er en gøy opplevelse som du får med deg og nok aldri glemmer, sier Kari-Ann funderende.

Kari-Ann har ingen ambisjoner i løpet og skal bare fullføre. Hun satser på å gå gjennom løypa, og kommer hun sist gjør ikke det noe, for noen må være sist også!

- Søgne er ei fin,herlig bygd. Det er flott og variert terreng her ute. Jeg prøvde løypa i regnvær forrige helg, så jeg er ikke uten erfaring. Kari-Ann avslutter med et lurt smil med en klokketro på eget opplegg.

Jon Fjeld (74) - arrangør fra Søgne Idrettslag og Friidrettsklubb:

- Dette blir en kald opplevelse for mange, og det er noen tøffe distanser. Begge løypene er relativt lange så man får utfordret seg selv, og mange ønsker å løpe fortere enn i fjor. Det er litt blaut ute i løypene på grunn av regnvær den siste tiden. Det er 34. gang at vi arrangerer Søgne Morothon. Det har blitt den store snakkisen her i Søgne, og det teller å gjøre det godt i Søgne Morothon, smiler Jon smiler lurt med åpne øyne.

Det er tre distanser som man kan prøve seg på i dag. Det er Langmoro på 20 km, Kortmoro på 10 km, og så har vi et barneløp for å få hele familien med. Langmoro er ikke alltid like moro, men det er gøy og å komme i mål. Det er stort!

Tidligere var disse løpene mer sosiale med fest på Heimklang i 15-20 år, men nå er arrangementet blitt mer seriøst, og flere sikter mot pallen under premieutdelingen, avslutter Jon med et vennlig smil,

De beste resultatene fra Søgne Morothon 2023

