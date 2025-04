Du som deltar på det fysiske løpet i Ålesund, vil få T-skjorta utdelt ved start på løpsdagen, mens du som løper virtuel vil få den tilsendt i posten. Medalje er inkludert i startkontingenten for alle som deltar i det fysiske løpet, mens dere som løper virtuelt må kjøpe denne i tillegg om dere ønsker den. Om dere både kjøper T-skjorte og medalje i løpet av påska, vil dere få begge tilsendt før løpsstart.

I Kondisløpet vårspretten kan du teste formen på 3- og 5-kilometer. Dette er en unik mulighet til å se hvordan du ligger an i starten av sesongen. Da har du et godt utgangspunkt for den videre treningen. Her kan du lese mer om løpet, både det fysiske tilbudet og det virtuelle.

