Ordinær påmeldingsfrist er i løpet av torsdag 6. februar, men det er mulig å etteranmelde seg fredag og på rennkontoret på løpsdagen mot et tillegg. Deltagere født i 2000 og senere har fast ungdomspris på kr. 290,- frem til torsdag 6. februar kl. 23:59.

Det er pr. 06.02 godt over 600 påmeldte, og 500 er klar for det 43 km lange klassiske seedingsrennet til Birkebeinerrennet og Vasaloppet. Rekorden etter at Søre Ål IL i 2018 flyttet den tradisjonsrike Søre-Ål runden til Natrudstilen skriver seg fra 2020 da rennet fikk et skikkelig løft etter omprofileringen til Sjusjøen Skimarathon. Rekordutgaven som ble arrangert rett før pandemien satte hele Norge på pause hadde 848 påmeldte, 781 som startet og 754 som fullførte i ruskeværet.

Reportasje fra rekordåret: Suksess for Sjusjøen Skimarathon i ruskevær

Kondis var onsdag ute i “winter wonderland” og testet løypa som bokstavelig talt ligger klappet og klar, og vi vil også i år dekke årets Sjusjøen Skimarathon med reportasje og bilder fra løypa!

På Kroksjøbrua er løperne på 43 km nesten halvveis og får påfyll av både mat og drikke. (Foto: Arrangøren)

Her kan du se reportasjer, resultater og bildegallerier fra de siste utgavene: Samleside for Sjusjøen Skimarathon

PÅMELDING OG STARTLISTE