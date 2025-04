Over 500 nordmenn deltok i fjor. I år kan forholdene bli perfekte for personlige rekorder når Berlin Halvmaraton igjen ruller ut den raske, flate løypa gjennom hjertet av den tyske hovedstaden.



Berlin Halvmaraton – offisielt kjent som GENERALI BERLIN HALF MARATHON – går av stabelen søndag 6. april 2025. Løpet er et av verdens største halvmaraton, og en naturlig sesongåpning for tusenvis av løpere fra hele verden. I 2024 var temperaturen godt over 20 grader, noe som satte en støkk i mange. I år er det meldt 4–5 grader – og alt ligger til rette for rekordjakt.



Siden starten i 1984 har løpet vokst til en gigant med nesten 40 000 deltakere fra 134 nasjoner. Løypa slynger seg gjennom Berlins ikoniske gater, forbi Brandenburger Tor, Berliner Dom, Seierssøylen og andre historiske landemerker. Dette er ikke bare en sightseeing i løpesko – det er et kjent faktum at Berlin byr på en av Europas raskeste halvmaratonløyper.



Fra og med 2024 er Berlin Halvmaraton også en del av SuperHalfs-serien, som inkluderer Lisboa, Praha, København, Cardiff og Valencia. Fullfører du alle seks, venter en eksklusiv “SuperMedal” – og selvsagt heder og ære.

Sankthanshaugen løpeklubb tester gatene i Berlin. (Foto: André Borka)