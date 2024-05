For de ekte skogsløp-entusiastene er Kjerrane-løpet et klart høydepunkt. Etter fjorårets løypeforbedring består de midterste 4 km av traséen kun av myke og behagelige stier i nydelig og lettløpt terreng. Med strålende pent vær i tillegg, var rammen perfekt.

Men at løperne møter skikkelig tøffe motbakker på første kilometeren, fra avsats til avsats på vei opp til løypeplatået, skal ikke stikkes under en stol. Turen utfor tilbake igjen til Kjerrane kan også være utfordrende med slitne bein.



Solid deltakelse og noen uheldige skader

Det er alltid vanskeligere å trekke alle mosjonistene til Kjerrane enn til Jegersberg og Baneheia, men 645 deltakere er bra, fordelt med 293 jenter og 350 gutter. Selv om vi i godværet håpet å komme nærmere fjorårets flotte deltakelse på 746, var oppmøtet tilfredsstillende.

Med bakgrunn i de tørre og fine forholdene var det litt overraskende at man uheldigvis fikk en del skader denne gangen. Den alvorligste skjedde ca. 2 km inn i løypa, der en jente skadet seg slik at hun måtte bringes til sykehus. Arrangøren retter en hjertelig takk til deltaker Sara fra sykehuset, som var til stor hjelp, samt til Brannvesenet, som stilte med terrengkjøretøy for å få jenta ned til Kjerrane.



Nye deltakere og imponerende innsats

9 nye løpere hentet seg sesongnummer disse dagene, og 20 løpere sesongstartet, så nå har hele 2199 ulike løpere vært med på minst ett tellende løp. Med 6 tilbakelagte karuselløp, samt "Løp for livet", har nå 77 deltakere allerede oppnådd de 7 startene som trengs for å bli premiert for gjennomført karusell.



Resultater

Hos jentene ble det klar seier til Solveig Steinsland (33:01), foran Hilde Furuborg (35:01), Anett Alfsen (36:19), Kristina Bergane (36:28) og Elisabeth Gill (36:35).

Hos guttene vant Preben Hafnor (28:15), foran Truls Klungland (28:30), Tormod Klungland (28:34), Jørgen Solli Strøm-Olsen (29:33) og Jan Rikard Olafsen (29:59).

Tradisjonelt har det ikke vært milslukerdistanse på dette løpet, siden det er vurdert langt nok. Likevel var engasjementet og innsatsen til deltakerne imponerende, noe som lover godt for fremtidige løp.



Sverre Larsen var som vanlig tilstede og knipset bilder og snakket med deltakere.





Tom Fidjeland (60), deltaker. (Foto: Sverre Larsen)

- Det jeg liker med dette stedet er at det er åpent og fint og grønt. Det er nydelig terreng. Jeg har vært med flere år i karusellen, og nå får jeg oppleve dette løpet på nytt, siden vi har hatt det før. Omgivelsene er veldig fine og hyggelige. Det er mange mennesker som er med på karuselløpene. De koser seg og har det bra! Arrangementet her i dag er avslappende og attraktivt.

- Det er ikke mulig i løypa å løpe veldig fort på alle stedene. Men man trenger jo ikke at løpet skal gå i rakettfart! Det er bra at mange er med og arrangerer disse løpene. Man mobiliserer veldig mange mennesker, og disse gir oss det beste helsetilbudet som er i regionen.

Deltakerne Isabella Stephens (25) til venstre, og Hege Baggethun (44) til høyre. (Foto: Sverre Larsen)

- Vi elsker Terrengkarusellen! Vi er her hver uke som det arrangeres. Det er forskjellig løype fra gang til gang, og vi får sett mye av naturen. Kjellandsheia har den beste og fineste og mest varierte løypa. Det er magisk natur der. Vi tar bilder og selfies, og opplevelsene er fantastiske. Det er fin natur her, og den kan vi også dokumentere. Vi samler gode minner for livet, forteller Stephens og Baggethun.

- Det er så mange løyper i karusellen som har så vakker natur! Løpet i dag er supert, og vi gleder oss til å løpe løypa. Man kan ikke løpe på høyeste tenkelige fart hele veien, og det er mye stigning i begynnelsen av løypa. Men det gjelder å gjøre et skikkelig arbeid og å ta i, og alle hjelper hverandre og vi heier på hverandre, fortsetter de.





Jørgen Solli Strøm-Olsen (33) Deltaker. (Foto: Sverre Larsen)



- Været er fint i dag. Det er litt bris, men ellers er løpsforholdene helt topp, og vi liker godt å løpe i terrenget om vi ønsker variasjon, sier Jørgen og smiler.

Løypa var bra, og mange pushet hverandre der framme for å oppnå gode resultater.

- Løypa er ei flott skogsløype. Og arrangementet er flott, og det er beundringsverdig at så mange engasjerer seg fra gang til gang med disse løpene, sier Jørgen og nikker. Han spør også om jeg har løpt løpet, men det gjorde jeg ikke denne gangen.

Kjetil Boremyr (57) til venstre og Inger Heng (51) til høyre, fra Norsk Folkehjelp. (Foto: Sverre Larsen)

- Vi skal passe på spreke folk her i dag. Og så gir vi sanitetstjenester og veiledning til dem som trenger det, og som har blitt skadd. Vi er med på alle karuselløpene, og vi fordeler mannskapet på de ulike løpene, sier de og smiler. De setter pris på at hjelpen fra dem kommer fram som den er tiltenkt.

- Det som er viktig ute i terrenget her i dag, er å unngå å snuble. Man må se seg for. Det er varmt, og det er sol, så vi oppfordrer folk til å drikke mye. Arrangementet er flott, og det er flinke folk her, fortsetter de.



Kai Rune Mitander (66) Arrangør fra Huntonit. (Foto: Sverre Larsen)



- Det er veldig fin og variert natur her ved Kjerrane. Området ligger fint til. Terrenget er supert og variert. Det kommer en hard start i begynnelsen med noen bakker. Tidligere hadde vi dette løpet i Baneheia, men da vi fikk Mulighetenes Hus der, flyttet vi løpet til Kjerrane. Så det er nå det 18. løpet og året med Huntonit-løpet, og vi var heldige med det nydelige været i dag, sier Kai Rune.

- Løypa i dag er 6,5 km. Vi har ei kort løype på 4 km for fullført, og ei lang løype på tid på 6,5 km. Og det var løp i går også! Denne løypa er spesielt krevende i starten, og så flater det ut!

- Folk må ikke føle press på å delta og konkurrere her i dag. Det er ikke så viktig å prestere, men det viktigste er å komme seg ut. Det er sosialt, og det er ikke så mye prestisje med å vise til resultater. Folk setter pris på dette løpet, både store og små. Det er ei litt kupert løype, men utvidelsen av den fra tidligere år har bare gjort løpet lettere, sier Kai Rune fornøyd.

Mer info:

Se alle resultater her (pdf)

Terrengkarusellens hjemmeside