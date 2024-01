Ask Friidrett har igjen gleden av å innby til «Ask-løpet» 2024, som er det 48. i rekken. Løypen i Askløpet er på 4,5 km og klasseinndelingen er enkel: kvinner og menn.

LØRDAG 13. JANUAR KL. 15.00 PÅ ASK

Garderober og stevnekontor blir i Ask Fotball sitt klubbhus på Finamyren.

Foruten premiering til de 3 beste kvinner og menn, trekker det en del premier på startnummeret. I tillegg medalje til alle under 15 år.

Buss fra Bystasjonen kl. 13.10, som kommer til Ask kl. 13,58, eller ta privatbilen med over Askøybroen like til startstedet.

Påmelding på EQ-timing, eller til Audun Lavik, innen onsdag 10. januar, tlf. 450 49 048. Mail: post@audunlavik.no

Vi godtar også etteranmelding innen kl. 14.00 på løpsdagen.

Startkontingent kr 150,-, barn under 15 år kr 50,-. Har du ikke helårslisens kommer kr 20,- i tillegg. Bankgironr.: 3633.33.35705.

Da løpet er et testløp, blir det gjennomført uansett værforhold.

Vi ønsker vel møtt på Ask!

Med hilsen Ask Friidrett

Les om løpet i 2023: