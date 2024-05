Årets utgave av Bislett Games arrangeres torsdag 30. mai. Kondis vil også i år være til stede og dekke mellom- og langdistanseløpene.

Mellom- og langdistanseøvelser Bislett Games 2024

Tidsskjema

18.14 800 m kvinner nasjonalt heat Reportasje 18.34 1500 m kvinner nasjonalt heat Reportasje 18.44 1500 m menn nasjonalt heat Reportasje 19.23 800 m menn nasjonalt heat Reportasje 20.22 3000 m kvinner DL med Karoline Bjerkeli Grøvdal Reportasje 20.44 5000 m menn DL med Ferdinand Kvan Edman (hare?), Awet Kibrab og Per Svela Reportasje 21.11 800 m kvinner DL. Ingen norske utøvere Reportasje 21.50 1500 m menn DL med Narve Gilje Nordås og Jakob Ingebrigtsen Reportasje

NRK sender Bislett Games fra kl. 18:00

Deltakerlister

Kl. 18.14 - 800 m kvinner nasjonalt heat

En god samling norske jenter stiller til start på 800 m. Line Safaa Al-Saiddi, Pernille Karlsen Antonsen, Anniken Årebrot, Amanda Grefstad Frøynes, Malin Ingeborg Nyfors, Solveig Vråle og Nora Kollerød Wold. Spennende også med gjensyn med islandske Anita Hinriksdottir.

SB PB

NOR AL-SAIDDI, Line Safaa 2.07,75 NOR ANTONSEN, Pernille Karlsen 2.03,30 NOR ÅREBROT, Anniken 2.07,83 SWE BIVSTEDT, Lovisa 2.06,96 NOR FRØYNES, Amanda Grefstad 2.12,13 ISL HINRIKSDÓTTIR, Aníta 2:03.85 2:00.05 ISR LANDEN, Shanie 2.04,83 NOR NYFORS, Malin Ingeborg 2,02,84 FIN PERÄLÄ, Veera 2.04,34 2.04,34 NOR VRÅLE, Solveig 2:08.03 2:06.51 CRO VUKOVIĆ, Nina 2:01.72 2:01.72 NOR WOLD, Nora Kollerød 2:07.04 2:07.04

Kl. 18.34 - 1500 m kvinner nasjonalt heat

I år som i fjor stiller det meste av den norske 1500 m-eliten til start her med blant annet Amalie Sæten, Malin Hoelsveen, Malin Edland, Ingeborg Østgård, Selma Engdahl og Wilma Torbjörnsson.

SB PB

NOR ALVIK, Sigrid SWE BRINCK, Elin NOR BUSIC, Sara NOR DOMMERSNES, Kristin Lande NOR EDLAND, Malin 4:17.80 4:15.82 NOR ENGDAHL, Selma Løchen NOR HOELSVEEN, Malin NOR HOVLAND, Marte CZE JAROSOVA, Karolina NOR KNUTSEN, Thea Charlotte SWE KRAFT, Ida SWE LINDH, Lovisa 4:09.03 NOR LØVNES, Anne Gine NOR ØSTGÅRD, Ingeborg NOR SÆTEN, Amalie 4:09.62 4:08.08 NOR TORBIÖRNSSON, Wilma Anna Bekkemoen NOR TYLDUM, Grethe

Kl. 18.44 - 1500 m menn nasjonalt heat

Bak våre aller beste internasjonale 1500-meterløpere, som vi får se senere denne kvelden, finnes det en rekke øvrige gode utøvere. Mange av disse får vi se her i dette nasjonale feltet. Slik som Håkon Moe Berg, Moa Bollerød, Andreas Fjeld Halvorsen, Esten Haugen, Abdullahi Rabi og også Senay Fissehatsion får vi se i aksjon.

SB PB

NOR BERG, Håkon Moe NOR BOLLERØD, Moa Abounnachat 3:39.43 3:39.43 NOR BØRVE, Kristian Bråthen GBR ELLIOTT, Kane ERI FISSEHATSION, Senay Amlesom 3:46.58 3:40.24 NOR GAGNÅS, Kjetil Brenno NOR HALVORSEN, Andreas Fjeld NOR HAUEN, Esten Hansen-Møllerud AUT KAMENSCHAK, Kevin DEN LILLESØ, Joel Ibler NED NILLESSEN, Stefan NOR RABI, Abdullahi Dahir 3:43.77 NOR SAGLI, Kristoffer NOR SVEEN, August Da Silva NOR THOMASSEN, Mikkel Blikstad NED VAN RIEL, Rick 3:40.27 3:40.24 NED VAN RIEL, Robin NED ZIJDERLAAN, Juan

Kl. 19.23 - 800 m menn nasjonalt heat

Ole Jakob Høsteland SOlbu, Sigurd Tveit og Tobias Grønstad er de norske løperne som skal møte sterke utøvere som irske Mark English, engelske Guy Learmonth og nederlandske Tony Van Diepen.

SB PB

Kl. 20.22 - 3000 m kvinner DL

På Bislett Games for to år siden satte Karoline Bjerkeli Grøvdal norsk rekord på 5000 m med 14:31,07. Sist helg løp hun inn til 14:56,24. På Bislett Games i fjor kom hun, på grunn av skade, aldri til start på 3000 m. I år går det forhåpentligvis bedre der Grøvdal kan ligge i et godt felt og løpe inn til en sterk tid. Hennes pers på 3000 m er fra 2021 på 8.33,47. Norgesrekorden er på 8.31,75. Kan vi se en tid ned mot dette?

SB PB

Kl. 20.44 - 5000 m menn DL

Her stiller Norge med Per Svela, Awet Kibrab og Ferdinand Kvan Edman. Sistnevnte sannsynligvis med jobben som hare. De blir nok å finne litt i baktroppen når de møter verdenseliten med blant annet Telahun Bekele, Joshua Cheptegei, Hagos Gebrhiwet og Jacob Kiplimo som alle har løpt på tider godt nede på 12-tallet.

SB PB

Kl. 21.11 - 800 m kvinner DL

I fravær av Hedda Hynne blir dessverre 800 m uten norske utøvere i år.

SB PB

Kl. 21.50 - 1500 m menn DL

I år som i fjor avsluttes Bislett Games med 1500 meter for menn. Seks mann har pers under 3.30. I fravær av Josh Kerr, som Jakob Ingebrigtsen sist helg måtte se foran seg på mile-løpet i Eugene, er Jakob den klare favoritten denne gangen. Heller ikke verdensmesteren fra 2022, Jake Wightman, er på plass. På plass er imidlertid Narve Gilje Nordås som under Bislett Games i fjor løp under 3.30 og hadde sitt virkelig store internasjonale gjennombrudd. Tidligere i år har han løp på 3.33,87. Spennende blir det også med Jakobs tidligere største konkurrent Timothy Cheruiyot.

SB PB

