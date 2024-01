Denne helgen er det klart for Dubai Marathon igjen. I en meget flat løype på Jumeirah Beach Road. En løype som Haile Gebrselassie beskrev som den "flateste overflaten" han noen gang hadde møtt. Her ligger mye til rette for å oppnå gode tider, og akkurat det er det nok mange som er på jakt etter, med kvalifiseringstider til Paris-OL i bakhodet.

Etiopiske Dera Dida er nok en av de so vil finne ut hvor raskt hun egentlig kan løpe et maratonløp. Hun vant fjorårets utgave av løpet på 2.21.11. Den gangen var traséen av ulike årsaker flyttet litt, og løypa var mer krevende.

- Jeg var veldig fornøyd med å vinne i fjor, sa Dida på en pressekonferanse fredag morgen.

- Men jeg er blitt fortalt at årets trasé er mye bedre. Og med nye sko, som jeg ikke har brukt enda, så håper jeg å løpe mye raskere enn i fjor, fortalte hun.



Hennes kollega, Ruti Aga løp kun noen få sekunder svakere i fjor, men har i ettertid løpt raskere på distansen enn Dida, og har nå den beste persen, på 2.18.09. Med andre ord ligger mye til rette for en skikkelig duell i år.



I herreklassen er det etioperne Workineh Tadese Mandefro og Kebede Tulu Wami som kan vise til de beste personlige rekordene med henholdsvis 2.05.07 og 2.05.19.



Her kan du se Dubai Marathon direkte