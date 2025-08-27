Etter et meget vellykket skogs-VM i Finland i juli – hvor Norge ble beste nasjon, er det nå klart for sprint-EM i Belgia. Da er spørsmålet om de norske utøvere på seks uker har klart å omstille seg fra løping i røft nordisk skogsterreng til flate belgiske bygater:
- Vi så under uttaksløpene våre i Belgia for 3 uker tilbake at de norske løperne er konkurransedyktige mot utlendingene, selv om det var litt opp til de aller beste, sier landslagssjef Janne Salmi.
- Nå har de fått ytterligere noen uker til å jobbe med de sprintspesifikke ferdighetene, inklusive gode og krevende sprintøkter i Oslo, i regi av landslagstrener Anders Nordberg, så jeg er optimistisk, fortsetter landslagssjefen.

En optimistisk landslagssjef beholder likevel realismen når han skal vurdere de norske mulighetene til topplasseringer:
- Under sprint-EM for to år tilbake – i Italia – tok vi en medalje, og på sprint-VM i Skottland i fjor to vi to medaljer. Da får vi satse på tre medaljer nå under EM.

Dette i et mesterskap som består av henholdsvis sprintstafett, knockout sprint og individuell sprint: 
- På sprintstafetten – som innleder mesterskapet – håper jeg vi kan være med å kjempe – kanskje også med Sveits og Sverige om seieren. Det er alltid bra med en god start, med medalje på mesterskapets første øvelse. 
- Under knockout sprinten er det veldig små marginer, men vi har utøvere som både er gode nok til å ta seg til finale, og vel der – også kjempe om medaljer.
- Den individuelle sprinten – som avslutter mesterskapet – er også en fin mulighet for våre utøvere til å ta medalje. Men også her er det små marginer, og alt må klaffe for å lykkes.

Om en skal dømme av uttaksløpene i Belgia, er det Eirik Langedal Breivik, Kasper Fosser, Victoria Hæatsd Bjørnstad og Pia Young Vik vi kan ha størst forventninger til – i tillegg til Andrine Benjaminsen – som da var på høydetrening i Sveits: 
- Både de fire – to av hvert kjønn – som løp best under uttaksløpene og Andrine (Benjaminsen) er gode nok til å ta medaljer om de lykkes, men i tillegg har vi mange andre utøvere som også kan levere sterke prestasjoner og dermed løpe seg inn både topp 10 og topp 6.

 - Vi har også med oss en del løpere som debuterer i internasjonalt mesterskap, og det blir spennende å se hvordan de løser den utfordringen.

Svaret på det får vi de kommende dagene, og du kan følge samtlige finaler på NRK. TV-tidene er gitt nedenfor.Ved inngangen til EM – som også er andre runde i verdenscupen – er Andrine Benjaminsen nummer 3 sammenlagt i verdenscupen.  Første runde var på Idre FJäll i slutten av juni. Av andre norske er Ingrid Lundanes nummer 8, og Kasper Fosser - som står med en seier og en disk etter to løp - er nummer 10 i herreklassen.

EM sprint

Live resultater og GPS

Program:
 Onsdag 27. august – sprintstafett, Hasselt
 Torsdag 28. august – knockout sprint kvalifisering, Geel
 Fredag 29. august – knockout sprint finaler (kvartfinaler, semifinaler og finaler), Geel
 Søndag 31. august – individuell sprint (kvalifisering og finale), Lier

TV-sendinger:
 Onsdag 27. august – sprintstafett kl 18:50 NRK3/kl 19:31 NRK2
 Fredag 29. august – knockout sprint kl 15:30 NRK2
 Søndag 31. august – individuell sprint kl 15:30 NRK1

Norges lag:
 
 Damer:
 Emma Arnesen, Nydalens SK
 Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL
 Ane Dyrkorn, NTNUI
 Frida Haugskott, OL Trollelg
 Victoria Hæstad Bjørnstad; Fossum IF
 Ingrid Lundanes, Emblem IL
 Gjendine Gjelstad Rebård, Sandefjord OK
 Pia Young Vik, Nydalens SK
 
 Reserve 1:Mathea Gløersen, Bækkelagets spkl
 Reserve 2:Elisa Götsch Iversen, BUL Tromsø
 
Herrer:
 Ulrik Astrup Arnesen, Heming Orientering
 Jørgen Baklid, Oppsal orientering 
 Eirik Langedal Breivik, NTNUI 
 Alfred Bjørnerød, OK Moss 
 Mats Eidsmo, NTNUI
 Kasper Fosser, Heming Orientering
 Isak Jonsson, Nydalens SK 
 Oskar Spets Storhov, Freidig spkl 
 
 Reserve 1:Simen Spets Storhov, Freidig spkl
 Reserve 2:Sigurd Paulsen Vie, NTNUI

Kilde: Norsk orientering