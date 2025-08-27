Etter et meget vellykket skogs-VM i Finland i juli – hvor Norge ble beste nasjon, er det nå klart for sprint-EM i Belgia. Da er spørsmålet om de norske utøvere på seks uker har klart å omstille seg fra løping i røft nordisk skogsterreng til flate belgiske bygater:

- Vi så under uttaksløpene våre i Belgia for 3 uker tilbake at de norske løperne er konkurransedyktige mot utlendingene, selv om det var litt opp til de aller beste, sier landslagssjef Janne Salmi.

- Nå har de fått ytterligere noen uker til å jobbe med de sprintspesifikke ferdighetene, inklusive gode og krevende sprintøkter i Oslo, i regi av landslagstrener Anders Nordberg, så jeg er optimistisk, fortsetter landslagssjefen.

En optimistisk landslagssjef beholder likevel realismen når han skal vurdere de norske mulighetene til topplasseringer:

- Under sprint-EM for to år tilbake – i Italia – tok vi en medalje, og på sprint-VM i Skottland i fjor to vi to medaljer. Da får vi satse på tre medaljer nå under EM.

Dette i et mesterskap som består av henholdsvis sprintstafett, knockout sprint og individuell sprint:

- På sprintstafetten – som innleder mesterskapet – håper jeg vi kan være med å kjempe – kanskje også med Sveits og Sverige om seieren. Det er alltid bra med en god start, med medalje på mesterskapets første øvelse.

- Under knockout sprinten er det veldig små marginer, men vi har utøvere som både er gode nok til å ta seg til finale, og vel der – også kjempe om medaljer.

- Den individuelle sprinten – som avslutter mesterskapet – er også en fin mulighet for våre utøvere til å ta medalje. Men også her er det små marginer, og alt må klaffe for å lykkes.

Om en skal dømme av uttaksløpene i Belgia, er det Eirik Langedal Breivik, Kasper Fosser, Victoria Hæatsd Bjørnstad og Pia Young Vik vi kan ha størst forventninger til – i tillegg til Andrine Benjaminsen – som da var på høydetrening i Sveits:

- Både de fire – to av hvert kjønn – som løp best under uttaksløpene og Andrine (Benjaminsen) er gode nok til å ta medaljer om de lykkes, men i tillegg har vi mange andre utøvere som også kan levere sterke prestasjoner og dermed løpe seg inn både topp 10 og topp 6.

- Vi har også med oss en del løpere som debuterer i internasjonalt mesterskap, og det blir spennende å se hvordan de løser den utfordringen.

Svaret på det får vi de kommende dagene, og du kan følge samtlige finaler på NRK. TV-tidene er gitt nedenfor.Ved inngangen til EM – som også er andre runde i verdenscupen – er Andrine Benjaminsen nummer 3 sammenlagt i verdenscupen. Første runde var på Idre FJäll i slutten av juni. Av andre norske er Ingrid Lundanes nummer 8, og Kasper Fosser - som står med en seier og en disk etter to løp - er nummer 10 i herreklassen.

EM sprint

Live resultater og GPS

Program:

Onsdag 27. august – sprintstafett, Hasselt

Torsdag 28. august – knockout sprint kvalifisering, Geel

Fredag 29. august – knockout sprint finaler (kvartfinaler, semifinaler og finaler), Geel

Søndag 31. august – individuell sprint (kvalifisering og finale), Lier

TV-sendinger:

Onsdag 27. august – sprintstafett kl 18:50 NRK3/kl 19:31 NRK2

Fredag 29. august – knockout sprint kl 15:30 NRK2

Søndag 31. august – individuell sprint kl 15:30 NRK1

Norges lag:



Damer:

Emma Arnesen, Nydalens SK

Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL

Ane Dyrkorn, NTNUI

Frida Haugskott, OL Trollelg

Victoria Hæstad Bjørnstad; Fossum IF

Ingrid Lundanes, Emblem IL

Gjendine Gjelstad Rebård, Sandefjord OK

Pia Young Vik, Nydalens SK



Reserve 1:Mathea Gløersen, Bækkelagets spkl

Reserve 2:Elisa Götsch Iversen, BUL Tromsø



Herrer:

Ulrik Astrup Arnesen, Heming Orientering

Jørgen Baklid, Oppsal orientering

Eirik Langedal Breivik, NTNUI

Alfred Bjørnerød, OK Moss

Mats Eidsmo, NTNUI

Kasper Fosser, Heming Orientering

Isak Jonsson, Nydalens SK

Oskar Spets Storhov, Freidig spkl



Reserve 1:Simen Spets Storhov, Freidig spkl

Reserve 2:Sigurd Paulsen Vie, NTNUI

Kilde: Norsk orientering