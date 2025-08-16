IL Gneist ønsker velkommen til Sommerkarusellen 2025.

Det blir arrangert 5 løp, 3 før sommerferien og 2 etter.

Datoer:

Følgende mandager gjenstår: 18. august.

Starttidspunkt:

18.45 Tidligstart 10 km (de som bruker over 55 min)

Fra ​19.00 5 og 10 km (puljestarter)

Du velger ikke distanse du skal løpe ved påmelding. Ved å stille seg i rett startpulje ordner systemet dette automatisk. Ta vare på startnummeret, det skal benyttes gjennom hele karusellen. Melder du deg på enkeltløp skal du hente nytt startnummer til hvert løp du løper.







Gneist Arena (bildet over) er så godt som ferdigstilt og dermed kan vi benytte tunellen under Grimseidvegen igjen. Etter en sikkerhetsanalyse, har vi kommet til at tunellen kun kan benyttes på returen, slik at ved utløp blir det løpt ut samme trase som har vært benyttet det siste året. Se kart under:





Påmelding til Sommerkarusellen 2025



Enkeltpåmelding løp 5 – 18. august

Voksne: kr 200.- + evnt. lisens

Barn (under 15 år): kr 100.- + evt lisens

Pensjonister kr 150.- + evt lisens



Påmeling Head Energy Sommerkarusell (klikk på link)

Head Energy Hjemmeside (klikk på link)

Som Kondismedlem får du kr 40.- i rabatt, legg inn gyldig medlemsnummer i rabattkode ved påmelding

Både Head Energy (Håkon Jacobsen) og Intersport (Stian Nordås) er med i det videre samarbeidet med Sommerkarusellen.



Startnummer hentes i gymsalen løpsdagen på Fana Stadion fra kl 17.30.

Olden i samarbeide med Hansa sponser flaskevann til alle deltagerne.