Når den 30. utgaven av Mainova Frankfurt Marathon fant sted i 2011, feiret Wilson Kipsang jubileet med en strålende løyperekord på 2:03:42. Denne prestasjonen bragte kenyaneren til andreplass på den tidens all time-liste, og han var kun fire sekunder bak verdensrekorden.

Siden da har ingen vært i nærheten av å true løyperekorden. Men nå 12 år senere, når det igjen feires et jubileum, kan løyperekorden stå for fall. Hvis været er gunstig for den 40. utgaven av Mainova Frankfurt Marathon, har deltakere som blant andre fjorårets mester Brimin Misoi og vinneren av Wien Maraton, Samwel Mailu, planer om å angripe denne rekorden. Kenyanerne vet dog godt at de sannsynligvis får god kamp fra etiopiske Guye Adola, hvis personlige rekord på 2:03:46 gjør ham til den raskeste mannen i feltet.

Kvinnenes løp ser ut til å bli en spennende konkurranse med syv løpere som tidligere har løpt på tider mellom 2:21 og 2:24. To av deltakerne fra hjemlandet sikter mot OL-kvalifiseringstiden - Simon Boch og Miriam Dattke har som mål å kvalifisere seg til det tyske laget for neste års OL-maraton i Paris.

Deltakerantallet er for øyeblikket 23,726, og løperne kommer fra 115 land. 13,036 skal løpe maratondistansen, mens resten stiller på ulike andre distanser i forbindelse med arrangementet. Løpet har status som et Elite Label Road Race, en utmerkelse gitt av World Athletics.



Elitefeltenes personlige bestenoteringer

Menn

Guye Adola ETH 2:03:46

Samwel Mailu KEN 2:05:08

Mulugeta Uma ETH 2:06:07

Brimin Misoi KEN 2:06:11

Abdi Kebede ETH 2:06:43

Titus Kipkosgei KEN 2:07:46

Albert Kangogo KEN 2:07:48

Frederick Kibii KEN 2:08:09

Dominic Letting KEN 2:09:16

Simon Boch GER 2:09:25

Yimer Getahun ISR 2:09:27

Bukayaw Malede ISR 2:09:28

Soufiyan Bouqantar MAR 2:09:54

Tesema Moges ISR 2:10:31

Archie Casteel SWE 2:10:49

Tom Anderson GBR 2:12:07

Dominic Kiptarus KEN 2:12:46

Mario Bauernfeind AUT 2:15:34

Thorben Dietz GER 2:19:20

Andreas Vojta AUT 2:19:27

Isaac Lelei KEN Debut



Kvinner

Visiline Jepkesho KEN 2:21:37

Magdalyne Masai KEN 2:22:16

Buzunesh Gudeta ETH 2:22:38

Paskalia Jepkogei KEN 2:22:47

Meseret Meleka ETH 2:22:52

Agnes Keino KEN 2:23:26

Winfridah Moseti KEN 2:23:38

Naom Jebet KEN 2:24:33

Viola Kibiwott KEN 2:24:54

Sharon Arusho KEN 2:25:20

Matea Parlov Kostro CRO 2:25:45

Medina Armino ETH 2:26:12

Miriam Dattke GER 2:26:50

Viktoriia Kaliuzhna UKR 2:27:05

Tereza Hrochova CZE 2:29:06

Kinsey Middleton CAN 2:29:22



Det kan se ut som om LIVE-streamen kan følges på Youtube: