Fredag 21. februar er det duket for årets utgave av NM friidrett innendørs. Den første dagen byr på tekniske øvelser og 60 meter. Dagen etter blir det helt sikkert meget interessant å følge 1500-metersfinalene, som starter klokken 14:30. Søndag har vi også to spennende øvelser for Kondis. Først blir det finaler på 800 meter fra klokken 11:30, før vi får finaler på 3000 meter klokken 13:10.



Lørdag

14:30 - 1500 meter kvinner

14:50 - 1500 meter menn



Søndag

11:30 - 800 meter kvinner

11:45 - 800 meter menn

13:10 - 3000 meter kvinner

13:40 - 3000 meter menn



Mange vil nok savne løpere som Jakob Ingebrigtsen Filip Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås, Per Svela, Hedda Hynne, Amalie Sæten med flere. Disse er ikke påmeldt noen av øvelsene.



Påmeldingslister

1500 meter menn

Navn Klubb Adrian Monkvik Ullensaker/Kisa IL Friidrett Adrian Stene Olsen IDROTTSLAGET I BUL Amund Nybakke Ullensaker/Kisa IL Friidrett Andreas Fjeld Halvorsen Ullensaker/Kisa IL Friidrett Andreas Penne Nygård Sandnes Idrettslag Aron Mathisen Askim Sem Idrettsforening Atle Wendel Scheie Tjalve Idrettsklubben Bakr Ettayebi Tjalve Idrettsklubben Børge Nilsen Berg Tjalve Idrettsklubben Christian Magnus Lothe Hitland Idrottslaget Gular Erlend Hatlem Kringeland Stord Idrettslag Fabian Vibekken Ullensaker/Kisa IL Friidrett Halvard Grape Fladby IDROTTSLAGET I BUL Henrik Graver Odden Kragerø IF Friidrett Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad Ullensaker/Kisa IL Friidrett Håkon Moe Berg Kyrksæterøra Idrettslag Kil Håvard Nøttestad Idrettslaget Gneist Johannes Bredesen Øvereng Namdal løpeklubb Ken Tony Johansen Idrottslaget Gular Kjetil Brenno Gagnås Børsa Idrettslag Kristoffer Sagli Aure Idrettslag Lars Wold Møller IDROTTSLAGET I BUL Lars-Olav Måkestad Apold Idrottslaget Gular Magnus Øyen Rindal Idrettslag Markus Bye Jacobsen Ullensaker/Kisa IL Friidrett Martin Sølvberg Tjelle Nittedal Idrettslag Mathias Kopland Rudstaden Modum Friidrettsklubb Oliver Sund Ranheim Idrettslag Siem Mengisteab Debesai Friidretsklubben Orion Sigurd Egeland Valseth Verdal Friidrettsklubb Sigurd Tveit Kristiansands Idrettsforening Friidrett Ulrik Astrup Arnesen Tjalve Idrettsklubben Vegard Vesterhaug Warnes SVORKMO N.O.I. Åsmund Sunde Førde Jølster Idrettslag



1500 meter kvinner

Navn Klubb Anna Marie Nordengen Sirevåg Sportsklubben Vidar Anne Gine Løvnes Tjalve Idrettsklubben Dordi Forseth Steinkjer Friidrettsklubb Emilie Mo Sportsklubben Vidar Ida Grytaas Forsmo Idrottslaget Gular Ingeborg Østgård Tjalve Idrettsklubben Ingrid Kilvær Nilssen Herøy Idrettslag Karoline Fantoft Idrottslaget Gular Kristine Lande Dommersnes Haugesund Idrettslag Friidrett Marte Hovland Ullensaker/Kisa IL Friidrett Oda Andersen Lundeby Sandnes Idrettslag Selma Løchen Engdahl Friidretsklubben Orion Synne Heggøy Fjeldberg Idrottslaget Gular



800 meter menn

Navn Klubb Adrean Tristan Holmen Bakke Tjalve Idrettsklubben Adrian Sevaldstad IDROTTSLAGET I BUL Adrian Stene Olsen IDROTTSLAGET I BUL Aron Mathisen Askim Sem Idrettsforening Christian Baluyot Bredesen Snøgg Notodden Friidrett Christian Magnus Lothe Hitland Idrottslaget Gular Eirik Markussen Fyllingen Idrettslag Erlend Hatlem Kringeland Stord Idrettslag Filmon Gidey Hagos Nesbyen Idrettslag Halvard Grape Fladby IDROTTSLAGET I BUL Henrik Graver Odden Kragerø IF Friidrett Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad Ullensaker/Kisa IL Friidrett Håvard Nøttestad Idrettslaget Gneist Johannes Dalland IDROTTSLAGET I BUL Jonas Hole Sletten Ullensaker/Kisa IL Friidrett Jonathan Tønne-Johansen Ranheim Idrettslag Kjetil Brenno Gagnås Børsa Idrettslag Lars Johansson Hauge I.L. Norna Salhus Lars Wold Møller IDROTTSLAGET I BUL Markus Westhagen Brandbu Idretsforening Nikolai Solum Tjalve Idrettsklubben Ole Jakob Høsteland Solbu Ås Idrettslag Ole Sivert Røyrhus Ranheim Idrettslag Sigurd Tveit Kristiansands Idrettsforening Friidrett Sindre Fredriksen Sarpsborg Idrettslag Sondre Svarholt Stadsbygd IL Sondre Svåsand Måge Strandebarm Idrettslag Sven William Nevin Strindheim Idrettslag Sverre Lande Johansen Sarpsborg Idrettslag Syver Røinaas Tyrving Idrettslag Thomas Iversen-Skoge Idrottslaget Gular Vegard Høylo Trefall Osterøy Idrottslag



800 meter kvinner

Navn Klubb Amanda Marie Grefstad Frøynes Tjalve Idrettsklubben Anne Gine Løvnes Tjalve Idrettsklubben Elén Linchausen Skar Ullensaker/Kisa IL Friidrett Erle Musum Lyng Idrottslaget Gular Ingeborg Østgård Tjalve Idrettsklubben Josefine Tomine Eriksen Sem Idrettsforening Mari Skraastad Stadsbygd IL Marte Hovland Ullensaker/Kisa IL Friidrett Silje Dønheim Bækkelagets Sportsklub Silje Lindstad Varegg Fleridrett



3000 meter kvinner

Navn Klubb Andrea Nygård Vie I.L. Norna Salhus Anna Marie Nordengen Sirevåg Sportsklubben Vidar Anzu Lovise Kvam Idrottslaget Gular Dordi Forseth Steinkjer Friidrettsklubb Emilie Mo Sportsklubben Vidar Hilde Brennskag Idrottslaget Gular Ine Bakken Idrottslaget Gular Ingrid Helene Nyhus Sportsklubben Vidar Kristin Waaktaar Opland Bratsberg Idrettslag Kristine Lande Dommersnes Haugesund Idrettslag Friidrett Kristine Meinert Rød Sportsklubben Vidar Madelène Wanvik Holum Sportsklubben Vidar Maiken Homlung Prøitz Tjalve Idrettsklubben Mari Roligheten Ruud IDROTTSLAGET I BUL Oda Andersen Lundeby Sandnes Idrettslag Selma Løchen Engdahl Friidretsklubben Orion Sigrid Jervell Våg Tjalve Idrettsklubben



3000 meter menn

Navn Klubb Adrian Monkvik Ullensaker/Kisa IL Friidrett Andreas Fjeld Halvorsen Ullensaker/Kisa IL Friidrett Andreas Penne Nygård Sandnes Idrettslag Atle Wendel Scheie Tjalve Idrettsklubben August Da Silva Sveen Idrottslaget Jotun Bakr Ettayebi Tjalve Idrettsklubben Bendik Blix IL i BUL Tromsø Didrik Røssum Jensen Tjalve Idrettsklubben Håkon Moe Berg Kyrksæterøra Idrettslag Kil Jacob Boutera Ullensaker/Kisa IL Friidrett Johannes Bredesen Øvereng Namdal løpeklubb Ken Tony Johansen Idrottslaget Gular Kristian Nedregård Spjelkavik og Omegn Friidrettsklubb Kristoffer Sagli Aure Idrettslag Lars-Olav Måkestad Apold Idrottslaget Gular Magnus Bøen Hope Spirit Friidrettsklubb Magnus Øyen Rindal Idrettslag Marius Øyre Vedvik Førde Idrettslag Martin Sølvberg Tjelle Nittedal Idrettslag Martin Ukkelberg Sløgedal Sandnes Idrettslag Mathias Flak Steinkjer Friidrettsklubb Mathias Kopland Rudstaden Modum Friidrettsklubb Mathias Moen Sportsklubben Vidar Mats Engan Heggelund Frol Idrettslag Oliver Sund Ranheim Idrettslag Tord Franke Ulset Ullensaker/Kisa IL Friidrett Tore Akerlie Idrottslaget Gular Trond Einar Moen Pedersli Sportsklubben Vidar Vegard Vesterhaug Warnes SVORKMO N.O.I. Vetle Farbu-Solbakken IDROTTSLAGET I BUL

Direktesport kommer til å sende direkte fra mesterskapet