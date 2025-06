Totalt 94 løpere er påmeldt til de to distansene når det er to dager til start. 69 løpere skal løpe hoveddistansen Frøylandsvatnet Rundt (16,6 km), mens 25 er påmeldt til Midgardsormen Rundt (9,5 km). Arrangementet er i regi av Undheim IL.

Frøylandsvatnet Rundt: 16,6 km med asfalt og grus

Frøylandsvatnet Rundt starter i Sandtangen og følger asfaltveien til Kverneland, før løperne tar inn på grusstien som slynger seg tilbake langs vestsiden av Frøylandsvatnet. Første 10 km går på asfalt, mens de siste 6 km går på grus. Dette gir en variert og vakker løypeprofil som mange setter pris på.

Fjorårsvinneren stiller igjen - ny triumf for Høien?

Tore Høien fra Vigrestad tok seieren i fjor og er også påmeldt i år. Da løp han inn til sterke 57.29, som plasserer ham som nummer 13 på løpets adelskalender, bare to plasser bak Narve Gilje Nordås. Høien løp en 10 kilometer for bare et par uker siden, da han ble nummer 2 under Farsund Maraton-arrangementet. Nummer to ble han også da han løp Orremilå i mars, på 33.28.

Midgardsormen Rundt: en kortere og like vakker variant

For de som ønsker en kortere distanse, er Midgardsormen Rundt et godt alternativ. Dette løpet er 9,5 km og går fra Sandtangen til Njåskogen, ned til den karakteristiske Midgardsormen-brua, før man returnerer langs vestsiden av Frøylandsvatnet.

Lovende værmelding

Lørdag kan det bli veldig varmt på Jæren, men noe svalere blir det sannsynligvis under løpet på søndag, når det er varslet 21 grader (i forhold til 26 grader lørdag). Noen byger kan det komme inn utover dagen, og ikek bli overrasket hvis det kanskje blåser litt også.



Her kan du melde deg på