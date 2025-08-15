Etter sommerens U23-EM på Fana Stadion, og NM Friidrett på Askøy, er det nå igjen et stort arrangement i området: junior-NM.

På mellomdistansen vil vi her få med en fersk europamester som nå får konkurrere på hjemmebane: Andrea Nygård Vie fra Norna-Salhus er meldt på 1500 meter og 3000 meter. Wilma Bekkemoen Torbiörnsson fra Ull/Kisa tok bronsemedalje i U20-europamesterskapet og i Bergen er hun påmeldt på 800 meter, 1500 meter og 3000 meter. Lukas Buncic og Kristian Bråthen Børve deltok også i U-20-EM, og begge er påmeldt helgens junior-NM.

Mesterskapet vil bli streamet på Direktesport (krever pålogging):

Link til stream fredag. Fra 14:25.
Link til stream lørdag. Fra 11:20.
Link til stream søndag. Fra 10.00.

Deltakerlister finner du her.

Kondis kommer til å følge de lengste løpsøvelsene, fra 800 meter og oppover. Her er tidsskjema for disse øvelsene:

Fredag løp    
TidspunktØvelseKlasseTypeMedalje-
12:551500mKU20Forsøk 5 beste til finalen + 2 tide
13:051500mKU20Forsøk 5 beste til finalen + 2 tide
13:151500mMU20Forsøk 3 beste til finalen + 3 tider
13:251500mMU20Forsøk 3 beste til finalen + 3 tider
13:351500mMU20Forsøk 3 beste til finalen + 3 tider
16:253000m hinderMU20Finale16:55 

 

Lørdag løp    
TidspunktØvelseKlasseTypeMedalje 
13:25800mKU20Forsøk 3 beste til finalen + 2 tide
13:30800mKU20Forsøk 3 beste til finalen + 2 tide
13:35800mMU20Forsøk 2 beste til finalen + 2 tider
13:40800mMU20Forsøk 2 beste til finalen + 2 tider
17:351500mKU20Finale17:55 
17:451500mKU23Finale18:05 
17:551500mMU23Finale18:15 
18:051500mMU20Finale18:25 

 

Søndag løp   
TidspunktØvelseKlasseTypeMedalje
11:40800mMU23Finale11:55
11:50800mKU20Finale12:05
12:00800mKU23Finale12:15
13:253000mKU20Finale13:50
13:403000mKU23Finale14:05
14:055000mMU20B - Finale 
14:355000mMU20A - Finale14:55
14:355000mMU23Finale15:05

Antall deltakere på de lengste løpsøvelsene:

 Antall påmeldte
ØvelseKU20MU20KU23MU23
800 meter214057
1500 meter224556
3000 meter hinder3   
3000 meter16 8 
5000 meter 28 1