Etter sommerens U23-EM på Fana Stadion, og NM Friidrett på Askøy, er det nå igjen et stort arrangement i området: junior-NM.

På mellomdistansen vil vi her få med en fersk europamester som nå får konkurrere på hjemmebane: Andrea Nygård Vie fra Norna-Salhus er meldt på 1500 meter og 3000 meter. Wilma Bekkemoen Torbiörnsson fra Ull/Kisa tok bronsemedalje i U20-europamesterskapet og i Bergen er hun påmeldt på 800 meter, 1500 meter og 3000 meter. Lukas Buncic og Kristian Bråthen Børve deltok også i U-20-EM, og begge er påmeldt helgens junior-NM.

Mesterskapet vil bli streamet på Direktesport (krever pålogging):

Link til stream fredag . Fra 14:25.

Link til stream lørdag . Fra 11:20.

Link til stream søndag . Fra 10.00.

Deltakerlister finner du her.

Kondis kommer til å følge de lengste løpsøvelsene, fra 800 meter og oppover. Her er tidsskjema for disse øvelsene:

Fredag løp Tidspunkt Øvelse Klasse Type Medalje - 12:55 1500m KU20 Forsøk 5 beste til finalen + 2 tide 13:05 1500m KU20 Forsøk 5 beste til finalen + 2 tide 13:15 1500m MU20 Forsøk 3 beste til finalen + 3 tider 13:25 1500m MU20 Forsøk 3 beste til finalen + 3 tider 13:35 1500m MU20 Forsøk 3 beste til finalen + 3 tider 16:25 3000m hinder MU20 Finale 16:55

Lørdag løp Tidspunkt Øvelse Klasse Type Medalje 13:25 800m KU20 Forsøk 3 beste til finalen + 2 tide 13:30 800m KU20 Forsøk 3 beste til finalen + 2 tide 13:35 800m MU20 Forsøk 2 beste til finalen + 2 tider 13:40 800m MU20 Forsøk 2 beste til finalen + 2 tider 17:35 1500m KU20 Finale 17:55 17:45 1500m KU23 Finale 18:05 17:55 1500m MU23 Finale 18:15 18:05 1500m MU20 Finale 18:25

Søndag løp Tidspunkt Øvelse Klasse Type Medalje 11:40 800m MU23 Finale 11:55 11:50 800m KU20 Finale 12:05 12:00 800m KU23 Finale 12:15 13:25 3000m KU20 Finale 13:50 13:40 3000m KU23 Finale 14:05 14:05 5000m MU20 B - Finale 14:35 5000m MU20 A - Finale 14:55 14:35 5000m MU23 Finale 15:05

Antall deltakere på de lengste løpsøvelsene: