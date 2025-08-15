Klart for junior-NM på Fana Stadion i Bergen
Det er nå klart for det tredje store friidrettsarrangementet i Bergens-området i sommer, junior-NM i friidrett.
Etter sommerens U23-EM på Fana Stadion, og NM Friidrett på Askøy, er det nå igjen et stort arrangement i området: junior-NM.
På mellomdistansen vil vi her få med en fersk europamester som nå får konkurrere på hjemmebane: Andrea Nygård Vie fra Norna-Salhus er meldt på 1500 meter og 3000 meter. Wilma Bekkemoen Torbiörnsson fra Ull/Kisa tok bronsemedalje i U20-europamesterskapet og i Bergen er hun påmeldt på 800 meter, 1500 meter og 3000 meter. Lukas Buncic og Kristian Bråthen Børve deltok også i U-20-EM, og begge er påmeldt helgens junior-NM.
Mesterskapet vil bli streamet på Direktesport (krever pålogging):
Link til stream fredag. Fra 14:25.
Link til stream lørdag. Fra 11:20.
Link til stream søndag. Fra 10.00.
Kondis kommer til å følge de lengste løpsøvelsene, fra 800 meter og oppover. Her er tidsskjema for disse øvelsene:
|Fredag løp
|Tidspunkt
|Øvelse
|Klasse
|Type
|Medalje
|-
|12:55
|1500m
|KU20
|Forsøk
|5 beste til finalen + 2 tide
|13:05
|1500m
|KU20
|Forsøk
|5 beste til finalen + 2 tide
|13:15
|1500m
|MU20
|Forsøk
|3 beste til finalen + 3 tider
|13:25
|1500m
|MU20
|Forsøk
|3 beste til finalen + 3 tider
|13:35
|1500m
|MU20
|Forsøk
|3 beste til finalen + 3 tider
|16:25
|3000m hinder
|MU20
|Finale
|16:55
|Lørdag løp
|Tidspunkt
|Øvelse
|Klasse
|Type
|Medalje
|13:25
|800m
|KU20
|Forsøk
|3 beste til finalen + 2 tide
|13:30
|800m
|KU20
|Forsøk
|3 beste til finalen + 2 tide
|13:35
|800m
|MU20
|Forsøk
|2 beste til finalen + 2 tider
|13:40
|800m
|MU20
|Forsøk
|2 beste til finalen + 2 tider
|17:35
|1500m
|KU20
|Finale
|17:55
|17:45
|1500m
|KU23
|Finale
|18:05
|17:55
|1500m
|MU23
|Finale
|18:15
|18:05
|1500m
|MU20
|Finale
|18:25
|Søndag løp
|Tidspunkt
|Øvelse
|Klasse
|Type
|Medalje
|11:40
|800m
|MU23
|Finale
|11:55
|11:50
|800m
|KU20
|Finale
|12:05
|12:00
|800m
|KU23
|Finale
|12:15
|13:25
|3000m
|KU20
|Finale
|13:50
|13:40
|3000m
|KU23
|Finale
|14:05
|14:05
|5000m
|MU20
|B - Finale
|14:35
|5000m
|MU20
|A - Finale
|14:55
|14:35
|5000m
|MU23
|Finale
|15:05
Antall deltakere på de lengste løpsøvelsene:
|Antall påmeldte
|Øvelse
|KU20
|MU20
|KU23
|MU23
|800 meter
|21
|40
|5
|7
|1500 meter
|22
|45
|5
|6
|3000 meter hinder
|3
|3000 meter
|16
|8
|5000 meter
|28
|1