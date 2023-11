Den populære Maratonkarusellen kan neste helg feire at det er løp nummer 100 siden den startet opp. Maratonkarusellen arrangerer seks løp i året, med start og mål på Fana Stadion i Bergen. Alle løp har forskjellige navn, og årets siste løp er alltid Hans Jacobs minneløp. Dette er selvsagt for å hedre «Jernmannen» Hans-Jacob Berntsen, som var en av drivkreftene bak løpsmiljøet rundt Fana Stadion helt til han gikk bort i 2017. Han har en stor del av æren for at løpsinteressen er så god som den er på disse kanter av landet.

Løp nummer 100 i Maratonkarusellen, Hans Jacobs minneløp, går lørdag 2. desember

Program for Hans Jacobs minneløp:

09:00: Sekretariat åpner for henting av startnummer, innlevering av verdisaker ol.

10:00: Start maraton (2 runder)

11:30: Start halvmaraton (1 runde)

13:30: Premieutdeling

Hans-Jacob Berntsen som drivkraft for løpsmiljøet

Hans-Jakob Berntsen startet opp med Bergen Maraton i 1988 etter at andre ildsjeler tidligere hadde prøvd å få i gang et maratonløp i Bergen. Han fikk med dette vekket interessen for lengre løp, og da han etter endt sesong i 2005 valgte å trappe ned ble Maratonkarusellen født. De tok da over konseptet fra januar 2006, og Bergen Maraton ble videreført som et av løpene i Maratonkarusellen.

Senere har vi også fått Bergen City Marathon, som er et stort bymaraton i de sentrale strøkene av Bergen, med en annen arrangør og mange flere deltakere. Men også dette bygger på interessen for de lange løp som Hans-Jakob Berntsen var en så stor drivkraft for.

Les mer om hva Hans-Jacob Berntsen har betydd for løpsmiljøet i Bergen i vår forhåndssak fra fjorårets arrangement:

Derfor heter årets siste løp i maratonkarusellen Hans-Jacobs minneløp

Du kan lese mer om denne spesielle mannen i minneordet fra 2017:

Jernmannen Hans Jacob Berntsen (75) er død





Siste målgang:

I 2017 deltok Hans Jakob Berntsen i Bergen City Marathon. Han var syk på dette tidspunktet og spaserte rolig gjennom halvmaratonløypen, og kom så vidt i mål før løpet ble avsluttet. Han kunne da fortelle at han nå hadde fått beskjed fra legene om at kreften han slet med hadde utviklet seg, og han hadde kun kort tid igjen å leve. Han døde i oktober samme år.

Oppegående jubilant

Maratonkarusellen er et tilbud om å konkurrere regelmessig på distansene hel- og halvmaraton, med 6 løp i året. Bergen Skogsmaraton har også 10 km. I tillegg arrangeres Bergen Ultra med distanser på 63 og 100 km. Maratonkarusellen utgår fra BFG Bergen løpeklubb, men har et eget styre.

Bildet: Morten Hauso er dagens styreleder i Maratonkarusellen. Deltakerne kjenner ham som en ivrig administrator som alltid er nøye med å dele ut premier og utmerkelser i samlingen i gymsalen etter hvert løp.

Det er en høyst oppegående jubilant som nå ønsker velkommen til Hans-Jacobs minneløp. Disse løpene er populære til å være så lange distanser i en løpskarusell. Forrige løp i Maratonkarusellen hadde rekordstor oppslutning med 317 løpere til start.

Traséen i Maratonkarusellen går blant annet gjennom et vakkert landskap langs Kalandsvannet. Her fra det forrige løpet i Maratonkarusellen. I front ser vi Astrid Emilsen Kristiansen sammen med Anne Mette Juuhl.

Start og mål i Maratonkarusellen er på Fana Stadion. Her fra starten på halvmaraton i det forrige løpet. Vi ser at Tor-Aanen Kallekleiv (1) og Vegard Austevoll (788) setter fart.