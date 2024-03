I VM-finalen i Budapest spurta som kjent Josh Kerr ned mannen med favorittstempelet, Jakob Ingebrigtsen. Tidligere i sesongen hadde Jakob Ingebrigtsen vunnet alle Diamond League-løpene, og han gikk også til topps i Diamond League-finalen, som gikk i nettopp Eugene, etter VM.

Der stilte ikke Josh Kerr som til gjengjeld har løpt fort i vinter med verdensrekord på 2 miles innendørs og VM-gull på 3000 m innendørs. Jakob Ingebrigtsen har på sin side slitt med en langvarig skade og har av den grunn stått over både EM terrengløp og VM innendørs.

I løpet av vinteren har briten og nordmannen hatt en del verbale dueller, som helt klart har bidratt til å øke interessen for deres neste møte. Mange trodde det ikke ville skje før i EM i Roma eller OL i Paris, men nå skal de begge altså være klare for mile-løpet i Diamond League-stevnet i Oregon. Siden det med stor sannsynlighet blir et løp med fartsholdere, vil vanligvis svært så løpssterke Jakob ha en fordel, mens Josh med sin spurtstyrke er forventa å bedre odds i mesterskapsløp uten harer.

Jakob Ingebrigtsen skal være tilbake i tilnærma normal trening igjen etter skadeavbruddet, og han kom med følgende offensive melding i et intervju med The Times nylig:



“I’m at a significant level with my intervals. Not where I want to be but probably better than the rest of the world.” (Jeg er på et betydelig nivå på intervallene mine. Ikke der hvor jeg ønsker å være, men sannsynligvis bedre enn resten av verden.)

Så hvis Josh Kerr tilhører resten av verden, burde det gå greit for Jakob å holde unna. Han har verdens tredje beste mile-tid i verden med 3.43,73, mens persen til Josh Kerr ikke er bedre enn 3.48,87, satt i et innendørsstevne i 2022. Siden den gang har imidlertid Kerr heva nivået sitt, og det er på ingen måte gitt at Ingebrigtsen bare kan løpe fra han fra tet.

Det er heller ikke gitt at Jakob eller Josh vil vinne. Amerikanerne stiller med sin egen favoritt, Yared Nuguse, som hang med Jakob så å si til mållinja da Jakob vant Diamond League-finalen i fjor høst. Tida til Nuguse ble så god som 3.43,97, og i innendørs-VM nå i vinter ble Nuguse nummer to på 3000 m, bare slått av Josh Kerr.

Så er det mye som kan skje med både skader, sykdom og formutvikling fram til 25. mai, men det som virker å være ganske sikkert, er at vi går mot en meget spennende sesong på friidrettsbanen – og ikke minst på 1500 m / mile. Det er bare å begynne å glede seg.

NRK melder for øvrig at det vil komme en ny TV-serie med brødrene Ingebrigtsen som i utgangspunktet vil handle om perioden fra nå og fram til OL i Paris i august. Hvem som vil sende den, er foreløpig uklart.



Muligens vil også Narve Gilje Nordås ha et ord med i laget i Oregon – slik han hadde da han løp inn til tredjeplass i VM, bak Josh Kerr og Jakob Ingebrigtsen og foran Yared Nuguse. (Foto: Arne Dag Myking)