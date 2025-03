Etter prologen “Løp eller gå for livet” starter de 21 karuselløpene torsdag 3. april med Brannvakta-løpet fra Gimlebanen.

Se terminlister nedenfor.

Nettbasert løsning

Det er som vanlig Terrengutvalget i Agder Bedriftsidrettskrets som står bak arrangementet, og de melder om at det i år blir en viktig endring sammenlignet med tidligere år:

– Vi går nå over til nettbasert løsning, EQ Timing, for registrering av tider og organisering av resultatlistene. Alle må ha nytt startnummer med brikke for automatisk tidtaking til dem som skal løpe på tid i puljer. Men det blir fortsatt åpent for registrering med fullført, eller egen tid. Og vi opprettholder muligheten for å gjennomføre på onsdager.

Påmelding til sesongen, knyttet til betaling, gjøres ved å følge denne lenken.

Her finnes også en god del info om sesongen, samt prisliste for de ulike kategorier.

Økt krav for premiering

Terrengutvalget gjør også oppmerksom på at de i år har økt kravet for antall løp som må fullføres for å få premie:

– Sist vi økte løpskravet for premiering var for 20 år siden. Denne sesongen har vi vedtatt å øke til 8 løp. Liten konsekvens for de fleste, siden nesten 1100 av de 1228 som fullførte i 2024 hadde minst 8 løp. Men kanskje vil dette øke deltakelsen litt på høstløpene.

Terrengkarusellen innledes torsdag 27. mars med «prologen» Løp eller gå for livet. Start er fra Gimlebanen og startavgiften går uavkortet til Kreftforeningen. (Foto: Sverre Larsen)

Terminliste for Terrengkarusellen 2025

DAG DATO LØP STED LENGDE MILSLUKER ARRANGØR DIV. Tors 3/4 Karuselløp

Brannvakta løpet Gimlebanen 3,5 km 7 km KBIR B.I.L./

Terrengutvalget Barneløp Tors 10/4 2. Karuselløp

Origo Solutions løpet Kongsgård/Vige

Museums løypa 3,6 km 7,2 km Origo Solutions B.I.L./Terrengutvalget Tors 24/4 3. Karuselløp

Fevennen løpet Torvet 4 km 6,5 km Fevennen B.I.L.

Terrengutvalget Barneløp Tirs 29/4 4. Karuselløp

Kjellandsmila Kjellandsheia

Søgne 10 km

3,5 km Repstad Eiendom/ Terrengutvalget Tors 8/5 5. Karuselløp

Varodd løpet Jegersberg

Hestmanns løypa 3,8 km 7,6 km Varodd B.I.L. / Terrengutvalget Barneløp Tors 15/5 6. Karuselløp

Hvitløypa løpet Fant Olsen

Baneheia 12,2 km

6,2 km

2,7 km Team Mosjon B.I.L. /Terrengutvalget Tors 22/5 7. Karuselløp

Toyota løpet Hamresanden 4 km 8 km Toyota B.I.L./

Terrengutvalget Barneløp Tirs 27/5 8. Karuselløp

Kjerrane løpet Kjerrane 6,5 km

4,3 km Huntonit B.I.L./ Terrengutvalget Tors 5/6 9. Karuselløp

Sparebanken

Norge løpet Jegersberg 3,7 km 6,4 km Sparebanken Norge B.I.L. /Terrengutvalget Barneløp Tors 12/6 10. Karuselløp

Jegersberg Rundt Jegersberg 7,8 km

4,5 km T.O.Slettebøe B.I.L.

Terrengutvalget Tors 19/6 11. Karuselløp

Mizuno løpet Flekkerøya Idrettsplassen 3,6 km 7,2 km Terrengutvalget Tors 26/6 12. Karuselløp

Falk Media løpet Stabburet/Egsjordetv/Sykehuset 3,4 km 6,8 km Falk Media B.I.L./ Terrengutvalget Barneløp SOMMERFERIE Tors 21/8 13. Karuselløp

Odderøya Rundt Odderøya 3,5 km 6,5 km Nikkelverket B.I.L./ Terrengutvalget Tors 28/8 14. Karuselløp

Tulla's løype Fant-Olsen

Baneheia 7,6 km

3 km Elkem B.I.L/ Terrengutvalget Tors 4/9 15. Karuselløp

Kjellandsheia løpet Kjellandsheia

Søgne 4,5 km 9 km Repstad B.I.L./ Terrengutvalget Barneløp Tors 11/9 16. Karuselløp

BDO Løpet Jegersberg 4,6 km 9,4 km BDO B.I.L./ Terrengutvalget Barneløp Tors 18/9 17. Karuselløp

Roligheten/Marvika løpet Roligheten/Marvika 3,5 km 7,1 km NOV B.I.L./ Terrengutvalget Barneløp Tors 25/9 18. Karuselløp

Kanonmuseums Løpet Kanonmuseet

Møvik 4,4 km 8,8 km Terrengutvalget Tors 9/10 19. Karuselløp

UiA Løpet UiA

Kristiansand 4 km 8 km UiA / Terrengutvalget Tors 16/10 20. Karuselløp

Tresse/Otra Bredde løpet Tresse 5,3 km

3 km 9 km Terrengutvalget Barneløp Tors 23/10 21. Karuselløp

Baneheia løpet Fant-Olsen

Baneheia

Kristiansand 3,9 km 7,8 km Kommunens B.I.L. / Terrengutvalget

Barnas karusell 2025

Dato Løp Sted Lengde Diverse Tors 27/3 Løp for livet Gimlebanen ca. 500 m. Egen premiering Tors 3/4 1. Karuselløp Gimlebanen ca. 500 m. Egen premiering Tors 24/4 3. Karuselløp Torvet ca. 500 m. Egen premiering Tors 8/5 5. Karuselløp Jegersberg ca. 500 m. Egen premiering Tors 22/5 7. Karuselløp Hamresanden ca. 500 m. Egen premiering Tors 5/6 9. Karuselløp Jegersberg ca. 500 m. Egen premiering Tors 26/6 12. Karuselløp Egsjordet v/Stabburet ca. 500 m. Egen premiering SOMMERFERIE Tors 4/9 15. Karuselløp Kjellandsheia Søgne ca. 500 m. Egen premierin Tors 11/9 16. Karuselløp Jegersberg ca. 500 m. Egen premiering Tors 18/9 17. Karuselløp Roligheten/Marvika ca. 500 m. Egen premiering Tors 16/10 20. Karuselløp Tresse ca. 500 m. Egen premiering

Andre arrangement 2025

Dette er løp med egne startkontingenter