Lørdag 29. mars kl 09:00 går starten for årets utgave av Ekeberg Backyard Ultra. Løpets start- og målområde er Bekkelagshøgda Tennisklubb i Oslo.

– Løpet er blitt ekstremt populært og ble utsolgt på få timer da billettene ble lagt ut, forteller arrangør Jon Asphjell til Kondis.

Så mange runder du orker

Denne lørdagen skal 100 deltakere løpe så mange runder de orker på Ekeberg. Så lenge du klarer runden på 6,7 km på under en time, er du fortsatt med i konkurransen. Du må være klar for å starte en ny runde på slaget til den neste timen for å fortsatt være med i løpet. Du ryker ut om du ikke klarer runden på en time eller om du ikke stiller til start igjen. Vinneren er den som holder ut lengst.

– Som regel er det noen som holder ut et døgn (24 runder), noen ganger lenger. I fjor arrangerte vi norgesmesterskap i samme løypa, og da løp de mest utholdene løperne 54 timer i strekk, forklarer Asphjell som selv ble norgesmester i backyard ultra med 62 runder/timer i mai 2022.

Backyard Ultra er et sosialt arrangement der deltakerne blir en sammensveiset gjeng. (Arkivfoto: Jon Asphjell)

En sammensveiset gjeng

Løypa som brukes i Ekeberg Backyard Ultra er en runde i et slags åttetall på Ekeberg. Først via Ekebergparken og Ekebergskogen, før det tas en runde i nabolaget på Holtet og tilbake via kjærlighetsstien på vestsiden av Ekeberg. Ekeberg er Oslos «Central Park» og byr på fine parkopplevelser, vakker natur og nesten villmark – hele tiden med byens lys og larm som kulisse.

– Løperne er noen av Norges mest utholdende. En sammensveiset gjeng med ultraløpere som har vært ute en vinternatt før. Siden det på mange måter fortsatt kan være vinter, kan vær og underlag være veldig varierende. Det er en del av løpets art at vinteren kan være lunefull, men også vakker og fredelig, sier Asphjell.

I tillegg til langdistanseløping og stjernenatt, blir det også debut for backyardsangen «The Race With No End» av arrangør Jon Asphjell.

Løpets hjemmeside

Løpets Facebook-side