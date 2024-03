På programmet i årets utgave av Halden Byløp står 5 og 10 km (to runder i 5 km-løypa). I tillegg blir det ungdomsløp (12-15 år) på 1500 m og barneløp på 800 m (8-11 år) og 400 m (0-7 år) på stadion. Dermed skal det være noe for enhver alder og fysiske form.

5 km-traseen (som løpes to ganger for 10 km-løperne) ble noe endret og forbedret i forkant av fjorårets løp. Dette for å gi en raskere løype enn tilfellet har vært tidligere år. Denne løypa benyttes også i år. Løypa er kontrollmålt og godkjent. Oppnådde tider vil derfor kunne telle med på statistikker og som rekorder. Du kan lese mer om kontrollmåling av løyper her.

Arrangør Halden Idrettslag lover flotte premier der det blir pengepremier til de tre beste kvinner og menn totalt på både 5 og 10 km. I tillegg blir det ekstrapremie dersom det settes løyperekorder. Se gjeldende løyperekorder lengre nede i artikkelen.

I fjor var det rekorddeltakelse med 410 fullførende deltakere.

Påmelding og all informasjon om Halden Byløp finner du på arrangementets nettside

Se også arrangementets Facebook-side

Raskere: Løypetraseen ble i fjor noe endret og forbedret. Dette skal gi en raskere løype enn tilfellet var tidligere år. (Foto: Bjørn Johannessen)

Løpets historie

Halden Byløp er en direkte videreføring av Halden Bruløp som ble arrangert 10 ganger i Halden sentrum i årene 2004 til 2013.

Bruløpet var i sin tur en etterfølger av HaldenMila som ble arrangert i årene 1983 til 2003 (21 ganger). Halden Byløp har blitt arrangert siden 2014, men med unntak av 2016 og 2022. I 2020 ble løpet kun arrangert virtuelt. I 2017 ble det ny løype og startsted lagt til Halden Stadion. Løypa ble justert og forbedret i 2023. Løypene er kontrollmålt av Kondis.

Løyperekorder i Halden Byløp

5 km

Tessa Frenay (Halden IL) 17.18 (2019)

Trym Tønnesen (Halden IL) 14.17 (2023)



10 km

Heidi Pharo (Bøler IF Friidrett) 36.05 (2019)

Andreas Dahlø Wærnes (Rindal IL) 31.57 (2023)