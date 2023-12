Rennet har blitt en juletradisjon for mange trofaste deltagere så vel som for Brøttum IL som holder fast ved det meste med samme tid, samme sted, samme løype, samme startordning og samme samkjørte funksjonærstab. (Foto fra Romjulsrennets facebookside)

Kort og godt

Romjulsrennet Sjusjøen samler hvert år mange av de beste langløperne, men Romjulsrennet er avgjort et renn for alle nivåer. Arrangørene utfordrer spesielt de vanlige turløperne til å bli med. Hvis man trener litt på ski og vurderer du å gå f.eks. Birken eller Inga Låmi, er Romjulsrennet på Sjusjøen et perfekt sted å starte sesongen tidlig i.

Løypa er jo relativt kort til turrenn å være med sine 23 km nettopp fordi dette er årets første renn for mange som kanskje ikke fått trent så mye på snø ennå. Sjusjøen er viden kjent for løyper i verdensklasse og sørger for svært gode forhold for alle deltagere.

Snøen kom som kjent tidlig i år, og på Sjusjøen har det vært topp forhold siden tidlig i november. Romjulsrenn-løypa er preparert jevnlig, og Kondis testet hele løypa medio desember til topp karakter.

Med unntak av premièreåret 2010 da en reservetrasé måtte benyttes og i 2015 da snømangel tvang arrangøren å avlyse rennet, har Sjusjøen bydd på snø og topp forhold til tjuvstart av turrennsesongen og nyttårsfeiringen på fjellet.

Med 12 startspor fra Sjusjøen Langrennsarena og en lett utgang østover i Birkebeinerløypa blir det fort fri flyt i feltet. (Foto fra Romjulsrennets facebookside)

Frist onsdag 27. des

Romjulsrennet har to startpuljer og alle løpere blir tildelt egen startplass. Det er verdt å merke seg at for å bli seedet må man melde seg på senest tre dager før renndagen. Det benyttes resultater fra tidligere renn for å dele deltagere inn i startpuljer og startfelt. De antatt raskeste starter fremst, og de med lavere ambisjoner starter lengre bak. Ved påmelding innen onsdag 27. desember kl 23.59 unngår du også tillegget på 100 kr for etteranmelding.

Det er pengepremier til de tre beste totalt i dame- og herreklassen på hhv. 3000 kr, 2000 kr og 1000 kr. I tillegg er det tredels premiering i femårs-klassene og uttrekkspremier fra samarbeidspartnere og sponsorer. I år som i fjor deles det ut en spurtpris på 1000 kr til første mann og kvinne på løypas høyeste punkt etter 9 km.

Spurtprisen ved Herambsbekken etter 9 km ble innført til fjorårets renn. (Foto: Rasmus Hemma/Brøttum IL)

Profilerte vinnere

Det er alltid mange sterke løpere på Sjusjøen i romjula, og i 2017 ble Ragnhild Haga og Andreas Nygaard totalvinnere i samme sesong som Haga ble olympisk mester og Nygaard vant både Vasaloppet og Birkebeinerrennet. Andreas Nygaard er for øvrig allerede påmeldt og vil være en naturlig favoritt selv om det helt sikkert kommer mange sterke navn på startlista i løpet av jula.

Fjorårets renn som var det første på tre år, hadde 280 løpere på alle nivåer som fullførte rennet. Ikke helt overraskende var det landslagssprinteren Håvard Solås Taugbøl som knep seieren foran et kobbel med Ski Classics-løpere. I kvinneklassen var det langløper Anniken Gjerde Alnæs som stakk av med 1. premien for 2. gang på rad. I tillegg til at Romjulsrennet særpreges av høyt nivå på de beste, er gjennomsnittsalderen lav sammenliknet med turrenn for øvrig.

Antall deltakere som har fullført de 10 foregående utgavene av Romjulsrennet Sjusjøen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 269 358 345 510 668 Avlyst 509 456 495 443 Avlyst Avlyst 280

PÅMELDING OG STARTLISTE

Romjulsrennets nettsider

Romjulsrennet facebookside

Samleside for Romjulsrennet med reportasjer, bilder og resultater fra samtlige utgaver 2010 - 2022. Kondis er representert også i årets utgave og vil dekke rennet "inside"!