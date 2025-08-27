«OBOS Nesodden på langs» følger de idylliske stiene midt på ryggen langs halvøya og har en jevnt kupert profil. Det tilbys tre ulike distanser; 3, 6 og 13,4 km, hvor alle har målgang med jublende tilskuere og musikk på Berger stadion.

I fjor stilte over 400 deltagere til start i perfekt høstvær for løping. Målet med arrangementet er å skape et årlig løp som både er en inkluderende festdag for hele familien og også et kvalitetsløp for supermosjonisten og for de som som satser på løping. Det er Friidrettsgruppen i Nesodden Idrettsforening som er arrangør og de oppfordrer også andre idrettsklubber til å delta.

Ta med barna eller kollegaer på løp

Nesodden på langs er en profesjonell konkurranse komplett med tidtaking, bærekraftige deltagermedaljer, løypevakter, musikk, kiosk og premiering. Arrangøren legger spesielt vekt på å inkludere barn, og håper å gi dem en positiv konkurranseerfaring som kan inspirere til videre fysisk aktivitet. På den korteste distansen føres det ikke tider, de er alle vinnere - også de aller, aller minste som sitter i bæremeisen. Arrangementet er en ideell arena for vennegrupper, hvor barna kan løpe sammen og deretter samles på Berger etterpå for litt å spise og drikke. Med helse i fokus kan løpet også fint egne seg for arbeidsplasser for et sporty teambuilding-event, eller at man løper sammen hele familien.

Enkel logistikk

Om du ikke bor på Nesodden, er det enkelt å komme seg dit med enten den fine fergeturen til/fra Aker Brygge i Oslo. Det går alltid korresponderende buss til/fra båten og start/mål på Berger Stadion. Det er også gode bussforbindelser i retning Drøbak med stopp ved målområdet.

Arrangøren tilbyr busstransport fra Berger Stadion til start på de to lengste distansene og transport av bagasje til mål.

Et løp som gir tilbake til barn og unge

Nesodden på langs er arrangert av Nesodden Friidrett hvor all inntekt går uavkortet tilbake til barn og unges treningstilbud i klubben. Vi håper at så mange som mulig vil melde seg på og alle som vil være med å skape stemning og heie frem løperne er hjertelig velkommen.