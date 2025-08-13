Klart for Ringeriksmaraton - løpefest på tvers av tre kommuner
Førstkommende lørdag arrangeres Ringeriksmaraton. Enten du løper hele distansen alene eller deler den opp med lagkamerater, venter en unik løpsopplevelse gjennom Hole, Ringerike og Jevnaker.
Til lørdag arrangeres Ringeriksmaraton og maratonstafett arrangert ved Hønefoss. I dette populære maratonløpet kan man enten løpe hele maratondistansen alene eller man kan dele distansen opp som stafett med to, fire eller åtte etapper.
På parmaraton (tomannslag) løper hver person en halvmaraton hver. Stiller man med firemannslag, så blir det etapper på ca. 10 km, mens det for åttemannslag blir ca. 5 km lange etapper. Starten er på Viksveien ved Steinsfjorden, mens målgang finner sted på Jevnaker ved Randsfjorden.
Det er i tillegg til disse løpene også Barnas Ringeriksmaraton, for barn opp til 11 år.
Om Ringeriksmaraton
I 1995 etablerte Ringerikes Blad det som skulle bli starten på en løpefest uten sidestykke. Selve ideen om et Ringeriksmaraton hadde sitt utspring i et ønske om å aktivisere helt vanlige mosjonister gjennom å tilby et løp gjennom våre tre flotte kommuner; Hole, Ringerike og Jevnaker. Gjennom over tjue år har løpet funnet sin form, og mosjonister fra hele landet kommer til distriktet for å delta i enten maraton, halvmaraton eller i den svært populære maratonstafetten. I 2022 overtok Ringerike Næringsforening som hovedarrangør for Ringeriksmaraton.
