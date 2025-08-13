Til lørdag arrangeres Ringeriksmaraton og maratonstafett arrangert ved Hønefoss. I dette populære maratonløpet kan man enten løpe hele maratondistansen alene eller man kan dele distansen opp som stafett med to, fire eller åtte etapper.

På parmaraton (tomannslag) løper hver person en halvmaraton hver. Stiller man med firemannslag, så blir det etapper på ca. 10 km, mens det for åttemannslag blir ca. 5 km lange etapper. Starten er på Viksveien ved Steinsfjorden, mens målgang finner sted på Jevnaker ved Randsfjorden.

Det er i tillegg til disse løpene også Barnas Ringeriksmaraton, for barn opp til 11 år.

