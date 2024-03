I Totræna Vinterpark i Samnanger utenfor Bergen treffer Kondis på en gjeng med skiløpere og hunder som i stor fart beveger seg gjennom de kuperte løypene. Hundene er tydeligvis supermotiverte for å løpe mens de trekker på en skiløper: når de blir beordret til å ta en pause mens skiløperne snakker med Kondis så starter de umiddelbart med klynking og uling for å få komme i gang igjen.

Skiløperne er også motiverte. Både Klas Færøvik, Julian Vinkler-Hansen og Beate Vinkler Rasmussen ser frem til helgens NM i hundekjøring i Nordisk stil, som arrangeres i Brumunddal.

Hundekjøring er en fartsfylt aktivitet. Beate Vinkler Rasmussen er stødig på skiene og har ikke problemer med å følge hundene. (Foto: Arne Dag Myking)



Beate Vinkler Rasmussen forteller at i helgens konkurranser skal det være løp både lørdag og søndag. Julian skal gå tospann jr med Chillie Pepper og Grolf. Beate skal ikke delta i tospann-løpet om lørdagen, men på søndag skal hun delta på stafetten, hun tar her førsteetappen:





– Da blir det å følge med hunden som løper i strikk foran, med en pulk mellom den og meg, forteller Beate.

Treningen på Totræna er fartsfylt, hunden halser av gårde og skiløperen henger i strikken og må bare følge på. Beate Vinkler Rasmussen forteller at det er knallgøy - men at det er en fordel å være god på ski. Hun har da også et godt utgangspunkt:

– Jeg gikk på skigymnas i min ungdom og hadde Oddvar Brå som trener. Det hjalp på, smiler Beate.

(Bilde: Beate Vinkler Rasmussen)

Med seg på stafettlaget har hun sin sønn Julian Vinkler-Hansen og Klas Færøvik. Klas har kommet inn på laget siden det manglet bemanning på en etappe, men det skal nok gå greit siden Klas er en ivrig skiløper og hundeeier. Han har i vinter lagt ut videoer på sosiale medier som viser at han kjører med hundespann og snøbrett gjennom svingete skogsløyper. Og der går det unna.

– Jeg var ikke vanskelig å be da de spurte om jeg ville steppe inn på laget, sier Klas Færøvik, som gjerne trener langrenn på Totræna Vinterpark.



Foruten de tre stafettdeltagerne er også Veronica Lindtner med på laget til NM. Hun skal ikke kjøre hundespann selv, hun er en såkalt «handler», som er en som bistår og legger til rette for dem som kjører.

Bilde: Veronica Lindtner. (Foto: Arne Dag Myking)

Beate Vinkler Rasmussen har langrennskunnskapene i orden fra sin tid som skiløper, her deler hun et gammelt avisutklipp med omtale fra KM langrenn i Sør-Trøndelag i 1989.

Les mer om helgens NM:

Hundekjøring nordisk stil 2-spann snørekjøring og stafett