Fristen for å melde overgang til en annen klubb er nå ute, og friidrettsforbundet har nå presentert listen over alle klubbskiftene. Den viser at 180 utøvere har byttet klubb, og flest har meldt overgang til Osloklubbene SK Vidar, IK Tjalve og IL BUL. Også Ullensaker/Kisa IL og IL Gular har mottatt flere utøvere fra andre klubber.

IL Gular, IK Tjalve og SK Vidar er også de klubbene som har avgitt flest utøvere.

Av mer kjente navn så kan det nevnes at Magnus Tuv Myhre går fra Brandbu til Tjalve, Ine Bakken fra Vidar til Gular og at Sondre Nordstad Moen har meldt seg ut av Nærsnes uten å gi til kjenne hvilken klubb han melder seg inn i. Abdullahi Dahir Rabi og Simen Halle Haugen går fra Runar til henholdsvis BUL og Tjalve. Marius Vedvik går fra Gular til Førde og Eivind Trym Wikshåland fra Gular til Tjalve. Det siste kan jo ha litt å si for utfallet av Holmenkollstafetten. I fjorårets utgave av denne var herrelaget til Gular kun 11 sekunder etter Ullensaker/Kisa som for første gang vant Holmenkollstafetten.

Maria Sagnes Wågan går fra Tjalve til Namdal. Sophia Laukli går til Tjalve, og hun kan sikkert gjøre vei i vellinga opp til Besserud. Tjalvelaget vant klart i kvinneklassen i Holmenkollstafetten i fjor, og de blir neppe mindre favoritter i år.

Klubbene med flest overganger, FRA og TIL: