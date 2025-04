Siden 2016 har KM i terrengløp for Innlandet blitt arrangert på Mjøsen Golfklubb i Moelv med flott utsikt over Mjøsa. Også datoen har vært fast i en årrekke, nemlig 1. mai.

I tillegg til friidrettsgruppa er også skigruppa i Moelven med på arrangementet, og arrangørene utfordrer utøvere på tvers av idretter til å stille opp og teste kapasiteten på det skånsomme underlaget. Nyttfor året er at arrangøren setter opp en bestemannspremie i lang løype for menn og kvinner. 3000 kr går nemlig til den kvinnelige deltakeren i lang løype (1600 m) med best tid, og det samme til den mannlige deltakeren i lang løype (3200m) med best tid. Denne premien går til beste utøver, uansett klubbtilhørighet, også om man for eks. deltar for en skiklubb.

Starten for alle kvinneklasser på 1,6 km i fjor.(Foto: Dag Kåshagen)

Frist for påmelding er mandag 28. april med muligheter for etteranmelding frem til kl 12.30 på løpsdagen mot et tillegg på 50 kr. Løpet er åpent for alle, men for å delta i KM (fom. 11 år) må man representere en friidrettsklubb.

Klasser - løypelengde:

6-10 år - 800m

11-14 år - 800m

15-19 år - 1600m

KJ22, KS, KV - 1600m

MJ22, MS, MV - 3200m

Fullstendig innbydelse

Samleside for KM i terrengløp for Innlandet