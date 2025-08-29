10 km i Kodalmila er kontrollmålt av Kondis senest i fjor og går i en nokså flat trasé. 5 km-løypa går i terrenget.

I tillegg arrangeres en 2,5 km i terrenget pluss et barneløp.

Tidsskjema

10 km start kl 14.00

5 km start kl. 14.05

2,5 km start kl 14.10

Disse har startsted fra Kodal sentrum busslomme.

Barneløp start kl. 13.30. Startsted: Kodal il Stadion

Påmelding

5 og 10 km har påmelding via EQtiming

Påmelding til 2,5 km og barneløp skjer på Kodal IL sitt klubbhus i Rismyrveien 10b på arrangementsdagen.

Henting av startnummer fra kl. 12.00 på klubbhuset på arrangementsdagen.

