Kodalmila, Vestfolds eldste mosjonsløp, arrangeres lørdag
Lørdag arrangeres Kodalmila for 47. gang. Løpet er Vestfolds eldste mosjonsløp og over hundre deltakere er påmeldt.
10 km i Kodalmila er kontrollmålt av Kondis senest i fjor og går i en nokså flat trasé. 5 km-løypa går i terrenget.
I tillegg arrangeres en 2,5 km i terrenget pluss et barneløp.
Tidsskjema
10 km start kl 14.00
5 km start kl. 14.05
2,5 km start kl 14.10
Disse har startsted fra Kodal sentrum busslomme.
Barneløp start kl. 13.30. Startsted: Kodal il Stadion
Påmelding
5 og 10 km har påmelding via EQtiming
Påmelding til 2,5 km og barneløp skjer på Kodal IL sitt klubbhus i Rismyrveien 10b på arrangementsdagen.
Henting av startnummer fra kl. 12.00 på klubbhuset på arrangementsdagen.
Reportasje fra fjorårets løp:
Kodalmila - strålende dag i Vestfolds eldste mosjonsløp