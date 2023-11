Du har kanskje merket at det har vært stille fra Kondis på Facebook den siste uken. Vanligvis publiserer vi en lenke til alle nyhetene på vår Facebook-side, men torsdag 2. november forsvant plutselig hele siden. Det viste seg at en av våre ansatte hadde fått hacket sin Instagramkonto, som var knyttet til Facebook. Dermed hadde hackerne klart å ta kontroll over Facebook-kontoen vår. Det ble også gjort et forsøk på å lage noen urettmessige transaksjoner på betalingskortet som var koblet til kontoen, som vi bruker til å betale for annonsering på. Heldigvis ble dette forhindret.

Men nå er vi tilbake, og det ser ikke ut til at hackerne har publisert noe i vårt navn heller. Det var vel neppe målet deres heller.

Kondis har 19.000 følgere på Facebook, så dette er en viktig kanal for oss.

Facebook og kundeservice

Det høres kanskje ikke ut som noen uoverkommelig oppgave å rette opp i en slik hacking, men Kondis har hatt noen lange runder med det som skal være kundeservice i Meta, som eier Facebook. Hackerne hadde for eksempel fjernet våre ansattes administratortilganger, og dermed ville ikke Meta gi oss disse tilbake, for vi var jo ikke administratorer. Så det har vært litt utfordrende. Siden var også satt opp til å kun vises i USA, noe som det også tok litt tid å finne ut av.

Vår egen side kondis.no har ikke vært berørt av disse problemene.

Men nå er vi tilbake og skal fortsette å publisere nyhetene våre også på Facebook. Vi vil bare oppfordre alle til å tenke sikkerhet: bruk tofaktor-autentisering på Facebook (og andre tjenester du bruker). Ikke klikk på mystiske lenker som du får tilsendt på epost eller Messenger.