Sesongen har ikke vært innertier for løperen fra Tjalve, men i finalen på 1500-meteren viste Ingeborg Østgård nok en gang hva hun er god for. Hun tok sitt fjerde strake gull.

Jakob Ingebrigtsen med rått løp i griseværet i NM-finalen på 1500 m Jakob Ingebrigtsen gikk 100% inn for å vise hjemmpublikummet at den uspennende 1500 meteren var verdt å vente på i et ufyselig vestlandsvær sent fredag kveld, og med 3:34:03 skuffet den ferske pappaen så visst ikke….