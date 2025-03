Kondispresident Tim Bennett og daglig leder Marianne Røhme åpnet landsmøtet og det ble satt i gang med de typiske landsmøtesaker som gjennomgang av årsmelding og regnskap for 2024 og budsjett for 2025.

Kondispresident Tim Bennett og daglig leder Marianne Røhme åpnet landsmøtet. (Foto: Bjørn Johannessen)

Daglig leder Marianne Røhme (til høyre) tar en grundig gjennomgang av årets budsjett. Oddny Ringheim (til venstre) var møteleder under årsmøtet. (Foto: Bjørn Johannessen)

Det nye styret i Kondis

Det ble på landsmøtet også valgt nytt styre. Det nye styret ser slik ut:

President: Tim Bennett (på valg, stilte til gjenvalg)

Visepresident: Bodil Brå Alsvik (ikke på valg)

Styremedlem: Sol Haugen (på valg, stilte til gjenvalg)

Styremedlem: Jonny Andersen (ikke på valg)

Styremedlem: John Erik Lein (tidligere varamedlem, rykket opp etter forslag fra valgkomiteen)



1. varamedlem: Ger Van Graas (ny, etter forslag fra valgkomiteen)

2. varamedlem: Nina Marie Holmfjord (ny, etter forslag fra valgkomiteen)

Kondis-president Tim Bennett tok gjenvalg for to nye år. Han har har sittet i styret siden 2003 og vært president siden 2009, men kommenterte at dette blir hans siste periode som president. Det vil i så fall si at Kondis må finne en annen president til valget om to år.

Etter landsmøtet ble det holdt årsmøter i regionene.

Landsmøtet til Kondis hadde 21 oppmøtte (hvorav 16 stemmeberettigede). (Foto: Bjørn Johannessen)

Løpeskoens historiske utvikling

Etter at det formelle landsmøtet var gjennomført, holdt Tor Fauske, daglig leder i Löplabbet, et foredrag om løpeskoens utvikling, hvor vi står i dag og hva han tror skjer framover.

Etter hans mening, skjedde det svært lite utvikling av løpeskoen i perioden fra 1970-tallet og fram til 2009 da boka “Born to run” av Christopher McDougall kom. I den forbindelse kom begrep som dropp, stack og naturlig løping.

Det neste store som skjedde var i 2013 da Adidas kom med Boost-materialet i mellomsålen. Inntil da hadde EVA-materialet vært dominerende i mellomsålen. Dette var starten på den videre utviklingen vi har sett de siste årene på mellomsålematerialet og som førte til at konkurransemodellen Nike Vaporfly ble introdusert til de beste løperne i 2016 til OL. Dette satte en ny standard for konkurransesko.

- Da Nike Alphafly ble lansert i 2020, var det hundre meter kø utenfor Löplabbet i Pilestredet i Oslo, kunne Fauske fortelle. I dag anslår han at 30-40 prosent av løperne i maratonløp bruker denne nye typen konkurransesko.

- Löplabbet har aldri solgte så mye løpesko som nå. I fjor solgte vi 120.000 par, foralte Tor Fauske som tror utviklingen videre framover også vil ha stort fokus på skummet i mellomsålen.