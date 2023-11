I høst hadde Kondis to løpeuker i Portugal med turoperatøren Springtime i oktober. Her fikk deltakerne tilbud om både flotte opplevelser og mye god trening.



Yoga: Etter mye løping, er det godt å nyte en økt med yoga på plattingen på stranden etterpå. (Foto: Marianne Røhme)



Fjelløkta: Torsdag er tidspunktet for en tur opp i høyden for en fjelløkt i naturskjønne omgivelser. Det er mange løperledere som er med som kjentfolk slik at det skal være trygt å finne fram enten en løper fort, sakte eller velger å gå en runde istedenfor å løpe. (Foto: Marianne Røhme)



Dans: Er du glad i å danse, finnes det mange dansetimer du kan følge. (Foto: Marianne Røhme)



Morgenjogg: Hver morgen starter med en rolig joggetur på stranda i soloppgangen. Bedre start på dagen kan en ikke få. (Foto: Marianne Røhme)

Dette er en reise som passer enten en reiser alene eller sammen med venner eller en partner. Du vil raskt bli kjent med mange nye mennesker på de ulike treningsøktene du velger å delta på, og i tillegg vil vi i Kondis invitere de i reisefølget til felles lunsj slik at ingen trenger å spise alene om en ikke ønsker det.

De som velger å bo på arrangørhotellet Dunamar, bor i leilighet med eget kjøkken med kokemulighet. Det er derfor lagt til rette for at de som ønsker det skal kunne ordne seg enkel lunsj eller andre måltider selv.

I prisen er det inkludert overnatting med frokost og middag, de fleste treningsøkter, transport tur/retur Norge til hotellet i Monte Gordo og all transport i forbindelse med treningsøkter i Portugal. Du kan lese mer om reisen og melde deg på her.

