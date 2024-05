Foreløpig har både Kondistreninga Trondheim, Kongsberg, Bergen, Elverum og Jessheim varslet at de vil arrangere Kondisløpets Global Running Day den 5. juni. Selv om løpet i utgangspunktet er et virtuelt løp som kan løpes hvor som helst, åpnes det nå for fysisk arrangement flere steder.

