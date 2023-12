Torsdagsløpet pleier å starte opp i mars/april og går deretter ukentlig fram til jule- og årsavslutningen i desember. Det såkalte Juleløpet. Årets utgave av Torsdagsløpets Juleløp gikk lørdag 16. desember.

Det kan kanskje høres litt merkelig ut at et arrangement ved navn Torsdagsløpet arrangeres på en lørdag, men årsaken er at løpet i sommerhalvåret arrangeres på torsdag ettermiddager, men flyttes til lørdag formiddag i vinterhalvåret når det er mørkt på ettermiddagene.

Løypa er 5,12 km lang og går på skogsveier på Kalnes-Vister rett ved Sarpsborg. Lørdag var det 24 som fullførte løpet. Et løp arrangøren omtaler som årets tyngste løp med krevende forhold med slaps, is og snø i store deler av løypa. Det var 5 grader og overskyet.

Daniel Skjelhaugen vant overlegent på 21:14. En sterk tid forholdene tatt i betraktning. Fairuz Syed Ahmad ble med tiden 27:48 best av damene.

Dette var Torsdagsløpets 45. sesong. Det har i år blitt gjennomført 35 løp med 398 enkeltdeltakere og 1798 løpsdeltakere totalt. Det gir et snitt på 51 deltakere pr. løp. Deltakermessig ble dette den beste sesongen siden 2019.

Torsdagsløpet tar nå en vinterpause og er tilbake i månedsskiftet mars/april 2024.

Resultater lørdag 16. desember 2023

Les mer på arrangementets hjemmeside.

Facebook