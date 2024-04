Klokken fem på to var det klart for juniorguttene. Kristian Bråthen Børve fra Ull/Kisa ble nummer to i lang løype i 2023. Ett sekund bak klubbkompis Andreas Fjeld Halvorsen. Distansen også for juniorguttene var to kilometer, som tilsvarte to runder.



Menn under 20 år er i gang. (Foto: Samuel Hafsahl)



Ut fra start var det Bråthen Børve som hadde mest hastverk med å komme seg avgårde. Han fikk en solid luke på 20-25 meter allerede etter 400-500 meter. Sigurd Egeland Valseth fra Verdal Friidrettsklubb var nummer to ved passering 500 meter, mens Andreas Lindebø Kværner fra Ull/Kisa var nummer tre. Og det gikk fort unna. Bråthen Børve passerte som førstemann etter 500 meter på 1.22,6.





Kristian Bråthen Børve gikk tidlig opp i tet. (Foto: Samuel Hafsahl)



Han slappet ikke av etter den passeringen heller. Passering 1000 meter ble notert på 2.51,9. Snaue syv sekunder var han da foran resten av feltet, som ble ledet av Lindebø Kværner og Egeland Valseth. Ledelsen fortsatte å øke ut på den siste runden også. ved passering 1500 meter, på 4.18,9, lå han 11,7 sekunder foran resten, og det begynte å se ganske sikkert ut med tanke på gullet. Andreplass var Valseth, med Lars Lystad Svorkdal fra Svorkmo på tredje.



Sigurd Egeland Valseth tok andreplassen. (Foto: Samuel Hafsahl)



Seier til Kristian Bråthen Børve

Lite å lure på. Bråthen Børve ledet dette så og si hele veien, og vant til slutt på 5.47. 12 sekunder bak fulgte Egeland Valseth med 5.59, og Lystad Svorkdal tok tredjeplassen med 6.00. Eirik Alvik fra Tyrving IL løp seg godt opp mot slutten, og ble nummer fire med 6.03.





Vinneren på vei mot mål. Bak ham kan vi skimte Valseth. (Foto: Samuel Hafsahl)



Resultater