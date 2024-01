Tida til Kristian Ulriksen ble 32.28, og sjøl om han hadde et håp om å være nærmere 32 blank, var han ifølge Strava-rapporten godt fornøyd med løpet og opplevelsen.



"Fantastisk løp! Det er noe eget med sein start og løping i mørket. Publikum var bare gale - nesten på nivå med London Marathon! Jeg håpet å være litt nærmere å klare ei tid under 32, men alt i alt var det et solid og hardt slag. Antakelig løp jeg litt for fort fra 5 til 8 km. De siste 2 kilometerne var brutale. Bare 1.19 bak Lonah er ok", skriver Ulriksen.

(Foto: Team Puma Elite Europa / André Hjorteseth)



Lonah er den israelske maratonløperen Lonah Salpeter som ble nummer fire i kvinneklassen med 31.09. Raskest av damene var Ababel Yeshaneh som brukte 30.30. Hennes lagvenninner, Asmarech Anley og Likina Amebaw, fulgte like bak med 30.31 og 30.32.

Resultatlistene er ikke søkbare på nasjon, men Kristian Ulriksens reisefølge, Stine Anette Berntsen, satte ny pers med 44.33. Løypa er riktignok ikke ei offisiell perseløype siden den har et netto fall på ca. 80 høydemeter. Det meste av fallet gjøres unna på første halvdel, og de to siste kilometerne går oppover. Slik sett var det ikke så rart at både Berntsen og Ulriksen hadde en positiv splitt på ca. 1 minutt.

I herreklassen ble den spanske heimefavoritten, Mohamed Katir, nummer to, 15 sekunder bak Aregawi med 27.30. Aarón Las Heras, også han fra Spania, var ble nummer tre på 27.52.

Nivået i løpet var høyt med 17 menn under 29 minutter og 32 under 30 minutter. 16 kvinner løp under 34 minutter.

Så er da også San Silvestre Vallecana et virkelig stort løp. Ifølge Wikipedia ble deltakerrekorden satt i 2012 med nær 40000 løpere, og ifølge arrangøren skal det ha vært med omtrent like mange i år.





Etiopiske Berihu Aregawi vant foran de to spanjolene Mohamed Katir og Aarón Las Heras. (Foto: arrangøren)





Det var både glitter og god stemning under det store nyttårsløpet i Madrid. (Foto: arrangøren)