I år som i fjor var det bare en kvinne med i det tradisjonsrike turrittet Os Rundt, da var det den tidligere sykkelproffen Vita Heine som fikk vinne kvinneklassen. Men det gikk faktisk enda raskere med Kristin Eidsheim Sønnesyn som var eneste kvinne i årets utgave av rittet. Ved inngangen til stigningene mot Fanafjellet kom hun et stykke foran hovedfeltet (se bildet over), men i bakkene ble hele feltet strukket ut. Kristin Eidsheim Sønnesyn havnet da i gruppe nummer to.



Kristin Eidsheim Sønnesyn kunne etter rittet fortelle at hun hadde hatt en veldig fin tur i Os Rundt. Hun representerer Vossevangen CK, men hun bor i Bergen.

Det var totalt 42 syklister som fullførte årets Os Rundt. Kondis laget en rapport fra dette rittet også i 2015, da var det 133 deltakere.

Det ble en delt førsteplass mellom Casper Hope og Magnus Brandseth. Magnus hadde også i fjorårets ritt en delt førsteplass, så han holder tydeligvis nivået.

I turritt tas det ikke målfoto, så å få forhjulet noen centimeter foran konkurrenten over mål har ikke så mye å si, her sorteres det kun på tidens hele sekunder. Her fikk vi en tre-deling av tredjeplassen, delt mellom Ivar Dyngeland Vik, Filip Eidsheim og Øivind Nyhammer.



Magnus Brandseth tok en delt førsteplass i Os Rundt både i år og i fjor. Nå ser han fremover mot en del lokale ritt som Nordhordland Rundt, videre Color Line Tour som går fra Kristiansand til Hovden, opp Setesdalen, deretter Bergen-Voss og så det største målet, Jotunheimen Rundt.

Det spurtes om førsteplassen mellom Casper Hope og Magnus Brandseth. De deler førsteplassen.



Ivar Dyngeland Vik, Filip Eidsheim og Øivind Nyhammer går alle i mål innenfor samme sekund, og de deler tredjeplassen.

Resultater Os Rundt

Plass kjønn Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 82 Casper Hope Ringerike SK M20-29 1:00:17 1 80 Magnus Brandseth Rå CK M40-49 1:00:17 3 97 Ivar Dyngeland Vik Fana IL Sykkel M20-29 1:00:18 3 63 Filip Eidsheim Vossevangen CK M30-39 1:00:18 3 111 Øivind Nyhammer Nymark IL M40-49 1:00:18 6 66 Mikal Dyngeland Vik Fana IL Sykkel / Velonor CK M20-29 1:00:19 7 64 Sondre Rygh Trodal Ulriken Velocipedklubb / Sparebanken Vest M30-39 1:00:20 7 62 Christer Meyer Åsane CK M40-49 1:00:20 9 74 Bendik Julnes Kjøll Aukra SK / Velonor CK M20-29 1:02:37 9 60 Sigurd Lian Bergen CK M30-39 1:02:37 11 70 Svein Tore Bø Bømlo SK M30-39 1:02:38 11 94 Yngve Kiserud Nymark IL / Drevelin Aktiv M40-49 1:02:38 13 95 Mads Leander Telle CK Sotra M20-29 1:02:39 14 65 Gunnleiv Gjøsæter Bømlo SK M50-59 1:02:40 14 79 Thomas Thorn Åsane CK M50-59 1:02:40 16 76 Johannes Lindvard Skarstein Velonor CK M20-29 1:03:23 17 89 Hallvard Folkedal Fana IL Sykkel / Velonor CK M20-29 1:03:24 18 69 Fredrik Borge Minde Åsane CK M20-29 1:03:25 18 96 Simen Paulsen CK Sotra M20-29 1:03:25 18 92 Fredrik Foldnes CK Sotra / BIL Equinor M30-39 1:03:25 18 101 Marius Vabø NOTEAM M30-39 1:03:25 1 68 Kristin Eidsheim Sønnesyn Vossevangen CK K30-39 1:03:26 22 91 Sverre Olav Botnen Hardanger SK M30-39 1:03:26 22 102 Morten Jakobsen Nordhordland SK / Øystese M40-49 1:03:26 24 58 Andreas Økland Amundsen Bergen CK M30-39 1:03:27 25 56 Raymond Gjaeringen Fana IL Sykkel M40-49 1:03:30 26 77 Harald-Inge Vassnes Austevoll SK M20-29 1:06:28 27 59 Miguel Angel Bergen CK M30-39 1:06:38 27 98 Tarjei Kallekleiv Bergen Triathlon Club M30-39 1:07:49 29 110 Dawid Szwala Fana IL Sykkel M40-49 1:07:52 28 54 Sven Mittelstädt Bergen CK M40-49 1:09:23 31 73 Oskar Eidsheim Bergen M20-29 1:15:58 32 99 Endre Hovelsen Velonor CK M20-29 1:16:00 33 105 Frode Nilsen Fana IL Sykkel / HSI M50-59 1:16:03 34 61 Sindre Risholm Askøy STK Sykkel M30-39 1:41:16

Ved inngangen til oppkjøringen til Fanafjellet har Sondre Rygh Trodal en liten luke til resten av feltet.

Simen Paulsen, CK Sotra.



Denne gruppen kommer litt etter hovedfeltet inn mot Fanafjellet. Vi er litt usikker på navnet til rytteren i front, men bak ham kommer Frode Nilsen, Oskar Eidsheim, og Endre Hovelsen.