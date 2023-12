Kristin Waaktar Opland og Kim-Roger Trøite beste norske i Valencia

132 av 361 norske menn kom i mål under tre timer i Valencia Maraton lørdag. Omtrent like stor andel av kvinnene, 42 av 106, løp under tre og en halvtime under ganske ideelle forhold. Her forteller de to beste norske, Kristin Waaktar Opland og Kim-Roger Trøite, om sin spanske løpsopplevelse for anledningen.