Etter pandemi og svikt i deltakerantallet i 2022 hvor kun omlag 700 løpere stilte til start, ble Kristinaløpet i 2023 en stor opptur og kjempesuksess med over 1300 løpere. Det ble nok en gang en folkefest i gatene og langs brygga i Tønsberg.



Det var folksomt i byen og på startstreken i 2023. (Foto: Arrangøren)



Fellesstart for 5 km og 10 km

Nytt i 2023 var at 5 km og 10 km startet samtidig. Dette grepet gjorde løpsarrangøren for å komprimere arrangementet og gi løperne en følelse av folkefest og det å løpe sammen med mange andre løpere. Før løpet var det knyttet litt usikkerhet til hvordan fellesstart ville slå ut i forhold til avvikling av starten og det at de beste 10 km-løperne utover på andrerunden ville måtte ta igjen en del løpere. Dette viste seg å gå kjempefint takket være organisert puljevis start og god informasjon til løperne i forkant. Det vil derfor bli fellesstart også i 2024.



Nye starttider i 2024

Mange som løper Kristinaløpet gjør det sammen med venner eller kollegaer og mange samles da til noe sosialt etter løpet – for eksempel middag på brygga. Nytt i 2024 er mer tid mellom barneløp og hovedløp og tidligere løpsstart for å ha mer igjen av kvelden.

Barneløpet starter kl. 13.00

Hovedløpet starter kl. 15.00



Godt publikumsoppmøte rundt løypa

Kristinaløpet er et løp hvor man langs store deler av løypa blir heiet frem av publikum. Den første kilometeren går gjennom byens gater og den siste over Tønsberg brygge. På begge disse strekkene er det alltid masse publikum og god stemning og løperne blir løftet frem gjennom sommerbyen.



Fartsholdere

I 2023 hadde løpet fartsholdere til noen utvalgte tider. Dette var populært, og vil videreutvikles i 2024. Det jobbes for å få på plass fartsholdere til både raske løpere og mosjonister på begge distanser. Er du en mulig fartsholder kan du ta kontakt med løpsarrangøren og få gratis deltakelse.



Barneløp

Barneløpet er for alle under 12 år. Distansen er cirka 500 meter og går fra Tønsberg torg til start- og målområdet i Gunnarsbøparken. I 2023 var barneløpet for første gang gratis takket være en flott pengegave fra Sparebanken Øst. Dette jobber løpskomiteen for å få til også i 2024. Hele 450 spente barn fikk startnummer på brystet og var med i 2023. Med egen oppvarming på torget før start, medalje og goodie-bag ved målgang og aktiviteter i Gunnarsbøparken etter målgang var barneløpet med på å skape en flott ramme rundt fjorårets løp



Oppvarimng før Barneløpet i 2023. (Foto: Arrangøren)



Early Bird-pris

Frem til 1. februar 2024 er det Early Bird-kampanje hvor det koster kun kroner 300,- å melde seg på.

Fra 1. februar øker prisen til kroner 500,- og fra 1. juni til kroner 600,-



Se fjorårets "After Movie"







Mer informasjon

